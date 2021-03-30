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新疆棉機械採摘率70% 趙立堅嗆：強迫機器勞動？

記者林宸誼／綜合報導
針對有關新疆「強迫勞動」指控，中央電視台發布機械化採棉短片反擊。（央視畫面截圖）
針對有關新疆「強迫勞動」指控，中央電視台發布機械化採棉短片反擊。（央視畫面截圖）

新疆棉風波延燒國際服飾品牌，美國白宮等紛紛指責新疆「強迫勞動」，中國外交部發言人趙立堅29日表示，去年新疆棉花機械採摘率已達70%，種植戶能夠透過手機App足不出戶訂購機器採摘服務，採棉已經進入「互聯網+」時代，這個時候一小撮國家和個人還在編造所謂「強迫勞動」的故事，難道是說強迫機器勞動嗎？

來源：YouTube

趙立堅在外交部例行記者會上指出，美國一些人不僅把新疆棉花汙名化，嚴重損害新疆棉花種植業，甚至中國整體經濟利益，還企圖將中國政府與民意割裂對立，其心何其毒也，「新疆棉花生產不存在所謂強迫勞動，採棉收入高，新疆採棉工都是在平等自願、協商一致基礎上與棉花種植戶簽訂勞務合約，根本不需要搞什麼『強迫』。」

趙立堅提到，瑞士良好棉花發展協會上海代表處日前發表聲明，中國區項目團隊從2012年開始，對新疆專案點所執行的歷年可信度審核和驗證，從未發現一例「強迫勞動」，「我們不禁要問，既然該協會沒有發現『強迫勞動』，那麼『強迫勞動』的結論是從哪來的？請你們拿出確鑿證據來。」

趙立堅認為，有些人還指責中國政府煽動民族主義情緒，鼓動民眾抵制外國商品，有關外國企業僅僅一句謊言就拒用新疆棉花，這是一個活生生的反面教材，當然會引發中國民眾的反感與憤怒，這還用得著政府去鼓動和引導嗎？對中國民眾而言，這些人的造謠抹黑，是最好的愛國主義教育。

趙立堅強調，做生意要講究尊重，一面賺著中國消費者的錢，一面對中國抹黑攻擊，損害中國利益，用一句俗話說，吃著中國的飯，還砸著中國的鍋，天下哪有這樣的美事？「中國市場始終是開放的，我們歡迎外國企業來華投資興業，始終為各國企業在華投資創造良好環境。我們也希望有關企業在華經營合法合規，不要淪為某些政治勢力的工具，更不要挑戰中國民意。」

中國 新疆 趙立堅

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