嗆H&M們？ 新疆官員：中國人不好惹

瑞典品牌H&M近日捲入新疆棉風暴，遭中國民眾抵制。山西太原一家門市照常營業，但把店名遮起降低存在感。（路透）

新疆 議題最近備受國際社會關注，新疆官員昨出面反駁外界指控。新疆自治區政府發言人徐貴相表示，「制裁的大棒揮向新疆企業的時候，也會砸向自己」，並稱「（新疆）如果實施種族滅絕，維族人口不會大幅增長」。徐貴相此言對H&M 等企業示警味濃，他還向在場外國媒體表示，他們可以「大大方方」赴新疆採訪。

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歐盟、美國、英國、加拿大日前就新疆人權問題制裁中國 ，而多家國際品牌拒用新疆棉近日引發中國民眾的抵制潮，新疆議題成為當前國際焦點。新疆官員昨在北京舉行記者會，還邀請新疆「教培」結業學員、宗教界、教育界、婦女界等代表參加，回應外界的批評和質疑。

徐貴相在會上表示，「中國人民遭受西方列強霸權、霸凌的時代一去不復返了。包括新疆各族人民在內的全體中國人民是不好惹的」。他稱，企業不應把經濟行為政治化，「制裁的大棒揮向新疆企業的時候，也會砸向自己，是損人不利己。希望更多類似Ｈ&Ｍ的企業，要擦亮眼睛，明辨是非」。

據新華社、央視等媒體報導，與會的新疆棉紡工人表示，「西方人士並沒有實地考察，就發起對新疆棉紡織業的抵制，這就是想砸掉新疆棉紡織工人的飯碗」。

新疆自治區政府發言人伊力江．阿那依提則駁斥強迫少數民族兒童上寄宿制學校的說法，指「完全是一派胡言」。他稱，新疆因幅員廣大，1980年代就有近400所寄宿制中小學，寄宿是學生和家長自願選擇。

伊力江還強調，涉疆問題不是人權、民族、宗教問題，而是反暴恐、去極端化和反分裂問題。

有外媒記者表示，赴新疆採訪時是否會有員警跟蹤，徐貴相說，「這種情況是不存在的」。他並指過去新疆暴恐活動頻發，「我們也擔心你們的安全問題，因為恐怖分子不分對象」，還稱有時是記者「強行採訪」而受訪者不願意，因此報警。

徐貴相還強調，「你們儘管大大方方去，可以自己去，也可以聯繫我們」，如果遇到阻撓情況，可以直接反映。

記者會小插曲 無人翻譯很尷尬

昨天的記者提問環節時出現一個小插曲。當路透記者用英文提問後，內容為其他企業如就新疆爭議表態，會否如H&M般遇上麻煩，新疆政府發言人徐貴相表示：「翻譯一下吧，翻譯一下」，但無人應答。

另一名官員則對記者説：「請你把問題再重複一下，我們的翻譯……」

路透記者則再次重複提問後，現場突然安靜了下來，官員再次找翻譯：「我們的翻譯呢」，現場還傳出來笑聲。之後記者改以普通話發問，徐貴相隨即詳細回答。