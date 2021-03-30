疫苗外交再傳捷報 國藥集團將在阿聯酋產2億劑疫苗

中國國務委員兼外交部長王毅（左）與阿拉伯聯合大公國外長阿卜杜拉會面。（新華社）

中國疫苗 外交在中東傳捷報，中國與阿拉伯聯合大公國（阿聯酋）合作，將於阿聯酋生產中國國藥 集團的新冠病毒疫苗。這將是國藥疫苗首度在海外生產，可深化北京在中東的影響力。同時，俄羅斯衛星-V（Sputnik-V）疫苗開發商表示，已和中國廠商達成協議，5月起將在中國生產6000多萬劑衛星-V疫苗。

新華社報導，中國國務委員兼外長王毅28日在阿布達比同阿聯酋外長阿卜杜拉舉行會談，並共同出席中阿兩國合作灌裝中國疫苗生產線項目的「雲啟動」儀式。

王毅表示，中阿合作開展全球首個新冠滅活疫苗三期國際臨床試驗，創造了多國籍、大規模臨床試驗的全球紀錄。

中央社報導，由國藥集團旗下的中國生物技術公司（CNBG）與阿布達比當地G42集團成立的新合資公司，將待新工廠今年營運後，以年產2億劑國藥疫苗為目標。較小批量的國藥疫苗生產已在另一「海灣製藥工業」（Gulf Pharmaceutical Industries PSC）的工廠進行，每月生產200萬劑。

阿聯酋在核准國藥疫苗、輝瑞（Pfizer）& BNT疫苗後，去年12月展開大規模接種，人口近1000萬的阿聯酋的人均接種率已高居世界第二，僅次以色列。阿聯酋另也已核准阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗。

美國媒體指出，合作生產疫苗有助強化中阿關係。自從2018年中國國家主席習近平訪問阿布達比並同意最高程度提升雙邊關係後，兩國關係不斷強化。

另外，為衛星-V疫苗的開發提供資金的俄羅斯直接投資基金（Russian Direct Investment Fund,RDIF）表示，它和深圳源興基因技術公司「已經同意合作在中國生產6000多萬劑衛星-V疫苗」。

俄羅斯主權財富基金RDIF表示，這些分兩劑施打的疫苗數量將足夠約3000萬人接種，並補充說，疫苗將在5月開始生產。

俄羅斯直接投資基金執行長德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）在聲明中說：「與深圳深圳源興基因技術公司合作，將使我們能夠在中國生產衛星-V疫苗，從而增加提供額外數量疫苗能力，因為我們看到全球對俄羅斯疫苗需求持續增加。」

此前，西方指責北京和莫斯科利用疫苗做為贏得地緣政治影響力的工具。