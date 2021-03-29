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環時起底BCI：幕後金主是美國國際開發署

中國新聞組／北京29日電
中國官媒近日將矛頭指向BCI，稱BCI重要金主之一是美國國際開發署。(取材自北京日報)
中國官媒近日將矛頭指向BCI，稱BCI重要金主之一是美國國際開發署。(取材自北京日報)

新疆棉風暴」持續延燒，中國官媒近日將矛頭指向BCI（瑞士良好棉花發展協會），稱BCI重要金主之一是美國國際開發署（USAID），且BCI無視於其上海代表處提交的「新疆沒有強迫勞動」兩份調查報告，仍執意禁用新疆綿。官媒稱近來圍繞新疆的衝突是美國企圖推動西方與中國對立，但中國不會掉入美國的「預設戰場」。

來源：YouTube

中國官方和民間近來點名多個禁用新疆綿的國際品牌並喊出抵制，其中多個國際品牌回應稱他們禁用新疆綿是因為遵守BCI的決定。官媒這兩天「轉向」劍指BCI。綜合央視新聞、環球時報等官媒報導，總部位於瑞士日內瓦的BCI，自詡為世界上最大的棉花可持續發展非營利組織，卻獲得美國國際開發署的資助。

據報導，2016年，美國國際開發署提供100萬美元的資金資助給BCI，BCI稱這筆資助極大的推進了他們後面三年的增長。

報導說，從2018年開始，川普下台前禁止從新疆進口棉花和番茄，以及所有用這些原料製成的產品；而從去年3月起，BCI就暫停了在新疆地區發放許可證，新疆的棉花也不再獲得BCI許可證。

報導稱，美國際開發署成立於1961年，號稱是美國實施對外非軍事援助的聯邦政府機構，但多年來以援助為名、對別國進行滲透和干涉內政的行徑屢見不鮮。中國現代國際關係研究院曾指出，美國國際開發署擅長通過資助非政府組織（如BCI），進入目標國家的政治進程。

央視並引述BCI上海代表處首席代表吳艷稱，該處曾嚴格複查新疆棉花項目，最終證實新疆沒有「強迫勞動」問題。上海代表處向BCI總部提交這份調查報告，並匯總瑞士通標公司（SGS）等第三方檢測機構歷年以來的檢測報告，但均被總部無視。

央視報導稱，BCI認定新疆存在「強迫勞動」是受到「一些人權組織」施壓，以及其理事會和美國國際開發署的「不斷授意」，這是「美國政府涉疆制裁的延伸」。報導並點名澳洲戰略政策研究所、英國廣播公司（BBC）、華爾街日報、美國國家民主基金會等媒體和非政府機構。

環球時報則引述有網民發現，BCI標準與保證總監桑菲利波（Damien Sanfilippo）去年12月接受BBC訪問時曾稱新疆扶貧工程是「強迫勞動」。環時除批BCI「無恥」，並引述專家稱中國不排除制裁BCI。

環時並在社評中指出，近來圍繞新疆的衝突完全是美國為首的西方挑起來的，中國除了堅決反制，別無選擇。如果西方繼續採取行動，中國必將再次反制，「我們將與製造衝突的國家共同承擔衝突螺旋式上升的後果」。

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