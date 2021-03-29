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戰狼畫手新作 諷BCI 「血棉行動」令人聯想三k黨

中國新聞組／北京29日電
中國戰狼畫家又出手，新畫作諷美三K黨「血棉行動」。(取材自觀察者網)
中國戰狼畫家又出手，新畫作諷美三K黨「血棉行動」。(取材自觀察者網)

中國和歐美就新疆問題駁火之際，自稱「戰狼畫手」的中國漫畫家「烏合麒麟」發布新作品「BCI」——《Blood Cotton Initiative》 （血棉行動），諷刺美國及帶頭抵制新疆棉花的瑞士「良好棉花發展協會」（BCI），畫中還暗藏H&M、Nike等品牌。

來源：YouTube

觀察者網報導，「烏合麒麟」近日在微博發布最新作品：《Blood Cotton Initiative》 。漫畫下面配文：「能告訴我們你遭受了哪些不公平的對待嗎， 稻草人小姐？」

這幅畫的簡稱，恰好與帶頭抵制新疆棉花的瑞士良好棉花發展協會BCI（Better Cotton Initiative）相同。

該畫描繪了黑奴採摘棉花的場景，畫中，黑人正在辛苦採摘，遠處有監工悠閒地監視著他們。

監工、記者和攝影師均頭戴白色尖頭罩，只露出眼睛，令人想到美國最龐大的種族主義組織三k黨（原稱為白人種族集會）的「標誌」穿戴——白色長袍和只露出眼睛的尖頭罩。

據報導，記者手上的話筒，有形似BBC News的圖標。他們採訪的，是一個警察扶住的十字架上的稻草人，穿著維吾爾族傳統服飾的稻草人不能說話，但它身旁被立了塊牌子代其發言：「我遭受過性侵犯和虐待。」

警察跪著的姿勢和身穿的製服，也似曾相識。

此外，畫中出現形似耐克（Nike）標誌的採摘工具，樹上還有H&M的血跡。左邊的角落裡，樹上有兩個被吊死的黑奴，他們的身下，是真正的血棉花。

網友恍然大悟，原來，這才是BCI。

另據香港01報導，「烏合麒麟」曾在個人微博自稱「戰狼畫手」，因畫風鋭利寫實備受關注。他還曾稱，「要撕咬出一些空間，讓更多愛國青年無懼表達。」「烏合麒麟」認為，西方用漫畫抹黑中國的作品很多，「在西方利用話語權步步緊逼的特殊時期，我們需要更多傳遞國家和人民意志的文藝作品。」

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