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仇亞氣氛蔓延 中國駐美使館發文提醒防暴力、歧視

記者羅印冲／北京29日電
中國使館發文提醒在美中國公民，須警惕歧視和暴力。（美聯社）
中國使館發文提醒在美中國公民，須警惕歧視和暴力。（美聯社）

美中關係緊繃之際，據微信公眾號「中國駐紐約總領館」發布，新冠肺炎疫情以來，美國一些城市連續發生針對亞裔的歧視和暴力犯罪事件，近期再次出現上升趨勢；提醒廣大在美中國公民包括企業員工、留學人員、華僑等務必加強安全防範，警惕針對亞裔的歧視和暴力。

據發布，3月16日，亞特蘭大市內及周邊地區接連發生三起槍擊事件，致死8人，其中6人是亞裔女性，包括1名華人、1名中國公民。3月20日，美國多地舉行了主題為停止仇恨亞裔的遊行和集會，以此抗議亞特蘭大槍擊案和針對亞裔的惡性事件。

發布稱，據了解，有關亞裔團體準備舉行更多反仇恨亞裔的活動。多地發生的針對亞裔的仇恨事件加深了在美亞裔群體的憂懼，在美中國公民的安全受到威脅。此外，美國槍擊案頻發，3月22日，科羅拉多州博爾德一家超市發生槍擊案10人死亡，其中包括一名警察。此類事件也使在美中國公民安全狀況堪憂。

據發布，中國駐美使館特別提醒廣大在美中國公民包括企業員工、留學人員、華僑等務必加強安全防範，警惕針對亞裔的歧視和暴力。遭遇此類情況務必保持冷靜，妥善應對，盡量避免發生口角和肢體衝突，確保自身安全。

發布稱，如遇暴力行為和安全威脅，請立即撥打美國報警、求助電話：911（可要求中文服務），或請求他人協助報警，並及時向校方、雇傭方反映和尋求幫助，要求依法依規公正處理。必要時，可循法律途徑維護自身合法權益。如涉及領事協助，可聯繫中國外交部全球領事保護與服務應急熱線或相應使領館領事保護與協助電話。

亞裔 中國 美國

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