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中國國防部長憑弔被炸使館遺址：絕不允許歷史重演

中國新聞組／北京29日電
中國國務委員兼國防部長魏鳳和（左）到中國駐南聯盟被炸使館舊址憑弔罹難者。(新華社)
中國國務委員兼國防部長魏鳳和（左）到中國駐南聯盟被炸使館舊址憑弔罹難者。(新華社)

就在中國國內反歐美聲浪高漲之際，國務委員兼國防部長魏鳳和近日「專程」赴1999年被美軍機炸毀的中國駐南斯拉夫大使館遺址憑弔被炸的三名罹難同胞，並說「中國軍隊絕不允許這樣的歷史重演」。分析指出，近幾年，很多中國人訪問貝爾格勒，一般都會去被炸使館憑弔；但軍方高級將領去憑弔且發表「擲地有聲」的談話，實屬罕見。

據官媒央視報導，魏鳳和在當地時間26日前往現位在塞爾維亞境內的中國駐南斯拉夫大使館遺址悼念受難者，並指是「專程」到此憑弔，「中國人民永遠不會忘記這段歷史，中國軍隊絕不允許這樣的歷史重演」，中國完全有能力、有決心捍衛國家主權、安全、發展利益。

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塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）則在會見魏鳳和時稱，「塞中兩國風雨同舟、命運與共」，「堅定支持中國政府在維護香港、台灣、新疆等核心利益問題上的立場」，支持「一帶一路」倡議，願跟中國加強包含軍事在內的各領域合作等。

此外，央視的報導也提到北大西洋公約組織（NATO）1999年在南斯拉夫的軍事行動，強調「以美國為首的北約在未獲得聯合國安理會批准的情況下，悍然發動了對南聯盟的襲擊」，稱北約當時投下的貧鈾彈對當地至今仍有影響。

除了魏鳳和上述的出訪行程外，中國外交部發言人華春瑩26日也在例行記者會上稱，「北約現在跟中國有點較勁」，中國要提醒北約，不要忘了「北約還欠著中國人民的血債」。

在此之前，美國國務卿布林肯曾於當地時間23日訪問北約，並會見北約祕書長史托騰柏格。

布林肯當時強調，必須確保關注中國對國際秩序構成的挑戰；史托騰柏格則表示，面對這些挑戰，沒有任何一個國家及大洲能獨自應對，需要歐洲和北美一起合作，以應對中國的崛起以及俄羅斯的挑戰。

據公開資料，北約1999年對南斯拉夫發動軍事行動時，美軍B-2隱形轟炸機在當地時間5月7日深夜，向中國駐南斯拉夫大使館投擲5枚炸彈，導致2名中國駐外官媒記者及其中一人的配偶死亡、至少20人受傷。

美國事後解釋，這是因為包含使用舊地圖等一系列基礎性錯誤而導致的「誤炸」。時任美國總統柯林頓為此道歉並派出國務次卿皮克林（Thomas Pickering）赴中國說明。然而關於美軍刻意轟炸中國大使館的陰謀論則始終揮之不去。

中國 美國 大使館

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