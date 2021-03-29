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舊金山弱勢社區疫苗分配少 金銀島接種率最低

90%家庭有人確診 賓州阿米希成首個群體免疫社區

中國疫苗「接種車」開進偏鄉 加快施打力度

中國新聞組／北京29日電
上海首輛移動預防接種車為企業提供新冠疫苗接種。（新華社）
上海首輛移動預防接種車為企業提供新冠疫苗接種。（新華社）

中國新冠疫苗施打人數落後，各地加快施打力度。最近有一款新型疫苗接種車可直接開到企業工廠和村鎮、偏遠地區，方便人群施打疫苗，早日完成群體免疫。

這款移動預防接種車是在疾控中心帶頭設計下，由海爾生物、鄭州宇通客車等多方共創的海樂苗移動預防接種車。

移動預防接種車設有二個固定接種單元，每個接種單元配有一個移動冰箱，另設一個儲存冰箱，共可儲存疫苗1200支左右。移動預防接種車的接種條件與定點接種單位條件相同，確保疫苗接種質量安全。

移動預防接種車依託物聯網技術與超低溫技術深度融合，通過智慧疫苗接種箱、智慧接種管理系統、新能源電力保障、智慧5G等幾個部分，實現數位化預防接種管理，確保疫苗預約、接種、追溯的全流程資訊閉環。

車上裝載的海爾生物海樂苗物聯網接種箱，不僅能實現疫苗品規、批號、接種時間、接種部位和接種醫生資訊等全流程紀錄查詢，接種資料還能與疾控系統即時交互，保障資訊的準確性和即時性，做到精準取苗零差錯、問題疫苗秒凍結、接種全程可追溯。

移動預防接種車能快速深入應急救援現場、村鎮、偏遠地區，提供快速新冠疫苗接種服務。這款移動預防接種車已累計提供新冠疫苗接種服務超過1萬人次。

疫苗 低溫 中國

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