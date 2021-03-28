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在美受夠歧視 華裔官員露作戰傷疤：夠不夠愛國？

「不想當最後一批死者」近半長者打完疫苗 出行仍小心

白宮指中國主導品牌抵制 環時反稱：美才是煽動者

中國新聞組／北京28日電

因為新疆棉問題，中國民眾發起抵外國服裝品牌，美國指責是中國主導，環球時報評論，這是美國政府對跨國企業與中國市場衝突的進一步操弄和煽動；另CNN也遭指控，通過誘導提問和巧妙剪輯，刻意對中國政府安上讓新疆家庭「骨肉分離」的新罪名。

環時評論指出，去年9月美國給新疆棉花生產安上使用「強迫勞動」的罪名，要求進入美國的紡織品不得使用新疆棉花，並迫使跨國服裝企業聲明他們的產品不使用新疆棉花，中國民眾因而自發性的在社交媒體發起對那些跨國企業的聲討，美國惡意製造罪名篡改商業道德，才是這起嚴重衝突的始作俑者。

另據北京日報報導，CNN記者一行人裝作是觀光客，直接闖入路邊一戶人家，採訪10歲的穆合麗薩小姑娘，先勾起孩子對父母的思念和淚水，然後插入精心設計好的畫外音誘導觀眾，直指是中國政府不讓孩子與父母團聚。

報導指出，據CGTN事後對穆合麗薩·馬木提一家的採訪，女孩的父親自2017年以來在澳洲，未給家裡打過一通電話，孩子的母親2019年因煽動民族仇恨入獄，但CNN卻在報導中指母親被「失蹤」、被「強制」送往教培中心。

穆合麗薩回憶指，3個CNN記者上門，聲稱是「爸爸的同學」，問她要不要去澳大利亞和爸爸團聚。

中國 美國 新疆

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