不甩中國？義潮牌班尼頓、零售商OVS挺人權 拒用新疆棉

新疆棉風波持續蔓延，先前表態支持疆棉的德國品牌Hugo Boss撤下聲明。圖為Hugo Boss位於北京的門店，中國代言人李易峰宣布解約，但廣告還未撤下。（路透）

中國 官方及民間持續抵制禁用新疆 棉的國際品牌，但迄今不僅未見被點名的品牌企業公開道歉，反而還有品牌陸續表態稱堅持不會使用有強迫勞動疑慮的新疆綿，被網民解讀是「不甩中國」的不友善舉動。官媒引述專家表示，不排除將制裁「抵制中國新疆棉花」的BCI（瑞士良好棉花發展協會），表達中國的強硬立場。

中國被質疑以不人道方式強迫新疆維吾爾人生產棉花，引發中國網民不滿，在網絡上抵制拒用新疆綿的國際品牌，官方也發聲支持並反擊。被點名的品牌包括H&M、adidas、Nike、無印良品等到近來被挖出的Burberry、HUGO BOSS等，迄今尚未應輿論的要求公開「道歉」。

不僅如此，部分國際品牌還開始表態「絕不會使用新疆綿」的立場。義大利 未來報報導，義大利國民品牌班尼頓（Benetton）、OVS都在官網貼出公告，因新疆棉有違反人權、強迫勞動的疑慮，旗下產品將不再使用新疆棉。

中央社報導，義大利最大成衣零售商OVS在官網公告指出，新疆維吾爾人生產的棉花有強迫勞動疑慮，OVS決定響應義大利「乾淨衣服運動」（Clean Clothes Campaign）發起的倡議，暫停一切有關新疆棉花的商業往來，藉此呼籲中國政府與相關中企立刻停止對新疆維吾爾族的強制勞動。

班尼頓也在官網公告指出，新疆與烏茲別克生產的棉花被控有濫用童工和強迫勞動情形，因此班尼頓所有產品都不會使用來自這些地區的棉花。

英國奢侈品牌巴寶莉（Burberry）似乎成為這波首個受到中國抵制的奢侈品牌。自由亞洲電台報導，Burberry是BCI的會員，而BCI去年10月表示已暫停新疆地區的棉花許可證發放。許多中國網民因此抵制Burberry並要求「滾出中國市場」。

Burberry對此尚未公開回應。不過路透報導，Burberry在去年11月致英國議員的一封信中稱，公司不會容忍供應商中存在包括強迫勞動在內的任何形式的現代奴役。

另據香港商報報導，曾在微博表態支持新疆棉的德國服裝品牌HUGO BOSS，已刪除了微博這則貼文，並貼出最新的英文版聲明稱不容忍強迫勞力，但又強調珍惜與中國合作夥伴的友誼。此前，有傳媒質疑HUGO BOSS對新疆棉的立場反覆，多名中國藝人隨即宣布終止與HUGO BOSS的合作。HUGO BOSS也是BCI組織的一員。

對於新疆棉風波，美國白宮及國務院表示關注，將支持受波及企業。中國官媒環球時報則引述相關專家表示，如果相關國家、機構人員依舊不收手，繼續上演國際鬧劇，中方不排除將BCI納入制裁名單，在該組織的註冊地國家對其進行起訴。