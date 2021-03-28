亞馬遜下架中國棉回擊？網友查詢平台：可能是謠言

中國商戶在微博上爆料，美國亞馬遜下架了全部中國棉品。（取材自觀察者網）

中國 電商平台強制下架抵制「新疆棉」的國際品牌後，中國商戶爆料，中國棉也遭到美國 電商平台亞馬遜 以牙還牙，遭全面下架。消息傳回中國引發網友憤怒，但有網友實際在亞馬遜網站查詢發現並沒有大規模下架的現象，懷疑此事可能是謠言。

觀察者網引述北美留學生日報稱，有中國商戶在微博上爆料，美國亞馬遜下架了全部中國棉品。一些賣浴巾和沙灘巾的亞馬遜中國商戶指稱，已經收到了產品下架通知。

中國商戶表示，亞馬遜稱所有從中國來的棉品都有可能被扣留，除非出示證明，該貨物不含有新疆棉。商戶抱怨，賣家不僅首先要自我保證賣的產品不含新疆棉，更要提供高達6份訂單及發票，從棉花原絲採購到棉線，一個步驟都不能落地開證明。商戶最後被逼只能離開亞馬遜。

更有商戶透露，除了亞馬遜以外，美國知名家居電商平台Wayfair近日也向商戶發了警告信，要求商戶公開自己的供應鏈；並且威脅，如果商戶不聽指令，將會對進口商進行民事處罰（Civil penalities）。

消息傳開在網上產生大規模轉發，網民情緒憤慨，Amazon 話題有上億的閱讀量。

但微信公眾號「STEM與閱讀指南」實際去美國亞馬遜網站查發現，並非若網傳中出現大規模下架的現象。他搜了一圈大賣家、中賣家、小賣家，皆是如此。

「STEM與閱讀指南」指出，網傳的爆料郵件裡配發的是remove listing的頁面圖，屬於貨代或者報關行的郵件。甚至對於流傳郵件中同名的listing也未見下架的跡象。他還去了多個賣家群裡確認，並沒有人出來現身說法確認他們收到performance notification。

因此，該公眾號稱「大規模下架」事件很可能是謠言。