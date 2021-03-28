34萬人預約Nike鞋 開賣即秒殺 網痛批「沒骨氣」

Nike預約運動鞋的頁面。（取材自天貓）

「耐克（Nike）若不道歉，2000多元的跑鞋幾百元賣，你們還買不買？」一項在運動論壇「虎撲」的網路投票 顯示，只要推出超過5折大降價，有45.1%的人都願意埋單。耐克天貓旗艦店兩款預約運動鞋，26日晚間一開賣也瞬間便被搶光。這樣的現象在網上引發網友嘲諷「沒骨氣」，但也有人緩頰，不應對選擇繼續購買耐克的消費者過度苛責。

三言財經報導，耐克天貓官方旗艦店上架了兩款運動鞋，採取預約銷售的模式。其中一款男鞋售價1399元，定於3月25日晚18點開售；另一款女鞋售價699元，定於3月26日晚20點至21點銷售。

開售後，兩款鞋瞬間便被搶光。其中，上述這款女鞋更是在開售前就有34萬餘人搶購，並且開售後沒多久所有尺碼全部呈缺貨狀態。

全對日前多名直播帶貨耐克、阿迪達斯品牌產品的主播被網友罵哭，耐克運動鞋被「秒光」一事爆出後，此事遭到很多網友諷刺與批評。

運動論壇「虎撲」一項網路投票顯示，就算Nike不道歉，只要推出超過5折大降價，有45.1%的人都願意買單。該結果讓網友痛批「太沒骨氣」，由於虎撲論壇上多是喜愛運動的男性網友，留言一度演變成「男女大戰」。

足球 報報導，中國 足協和職業聯盟籌備組緊急召開內部會議，對Nike發出譴責。同時，中國足協和職業聯盟籌備組一致表示，Nike跟中超聯賽、國家隊的長期合作合約，將「保留進一步處理的權利」。

中國足協和職業聯盟籌備組雖沒有立即宣布終止合作，但網友評論，Nike在中足賽場打廣告恐怕是「懸了」。