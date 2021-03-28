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新聞眼／美將領示警後 習近平潑「攻台論」冷水

記者羅印冲
習近平近日釋出繼續推動和平發展的重要政策訊號，間接潑了美國「攻台論」一桶冷水。（新華社資料照片）
習近平近日釋出繼續推動和平發展的重要政策訊號，間接潑了美國「攻台論」一桶冷水。（新華社資料照片）

美中外交高層激烈交鋒後，美軍高階將領示警，稱中共六年內恐攻台，一時台海風雲緊，但中國國家主席習近平最近視察福建，強調對台要「以通促融、以惠促融、以情促融」，勇於探索兩岸融合發展新路，釋出繼續推動和平發展的重要政策訊號，這些說法等於間接潑了「攻台論」一桶冷水。

美軍過去也多次提出「中國威脅論」，但類似現任印太司令戴維森明確提出六年大限的說法還是比較少見。印太司令提名人阿基里諾甚至還加碼說：「這個問題可能比大家想像地更迫在眉睫。」

過往最喜歡鼓吹中共武統的是中國大陸鷹派媒體、解放軍人士和網路五毛黨，但美軍高階將領分量畢竟不同，因此相關言論更受關注。

針對戴維森的「攻台論」，中國國防部發言人任國強回批，堅決反對美方渲染所謂「中國軍事威脅」，美方應摒棄零和思維，客觀、理性看待中國發展和國防建設。他並稱，外部勢力「以台制華」，台獨勢力「以武謀獨」，都是走不通的死路。

美國知名中國問題專家葛來儀則表示，北京短期內並不擔心台獨，只是對蔡英文總統設防。她說：「我認為中國國內有其他的當務之急，習近平明年要開黨代會，開始下一個任期。中國有各種理由不需要冒險對台灣使用武力。」

隸屬中國外交部的中國國際問題研究院研究員崔磊，近日投書澳洲「東亞論壇」期刊也稱，對台動武可能會讓北京付出「無法預測的代價」，並造成大陸在經濟、外交等一系列領域的孤立。

在今年兩會上沒有發表對台談話的習近平，選擇在兩會後不久視察對台工作前沿的福建，並強調要從「通、惠、情」出發，探索兩岸融合發展新路，邁出更大步伐。

依據兩會的促融論述，「通」指的是經貿間合作暢通、基礎設施聯通、能源資源互通、行業標準共通等「應通盡通」；「惠」指「惠台措施」；「情」則是指「深化心靈契合」。

回顧習近平任職生涯，從1985年至2002年，整整17年時間都在福建，期間也與多位台商成為好友，也曾到訪台商企業。這次習近平回到任職最久、也最具對台特殊工作任務的福建，從他的對台談話中可判斷，今後一段時間對台政策大致有兩大方向。

首先是加強推動經濟社會融合，在兩岸官方關係依然緊張之際，北京只能強化單邊作為，像是日前發布的「農林22條」等對台措施，主要思路還是吸引台商、台青和基層民眾就業。在習福建行之後，相信類似的政策還會不斷推出。

其次，從汪洋在兩會和年初對台工作會議的表態，到習近平最近在福建的談話，顯示大陸現階段對解決台灣問題並不具有急迫性。汪洋提到「時與勢」及「主動權和主導權」都在大陸這邊，以及習近平的「探索融合發展新路」等說法，顯示對台工作需要長期持續的累積和推進，不可「操之過急」，但要「操之在我」。

只不過，在習近平強調「通、惠、情」三管齊下的促融方針後，北京當局也應反思，關鍵在於「深化心靈契合」的「情」，但如今解放軍軍機、軍艦仍不時侵擾台灣周邊海空域，中國外交部門也持續在國際社會打壓台灣的國際生存空間，引致台灣民意反彈，兩岸民心距離越拉越遠。

這些強勢做法與希冀達成「深化心靈契合」顯然背道而馳，促融恐將事倍功半，得不償失。

中國 習近平 台灣

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