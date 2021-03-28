俄媒：美國繼續施壓 反讓中俄走得更近

中美阿拉斯加會談後，中國 外交部長王毅 隨即與俄羅斯外長會面並發表聯合聲明，接著又出訪中東六國。有分析指出，王毅此行除為尋求中東國家對中國在新疆問題上的支持，更重要的是在外交領域尋找夥伴「抱團取暖」，並建構全球統一戰線。有俄媒指出，美國 繼續施壓，反讓中俄走得更近。

美國之音報導，中美阿拉斯加會談後，美國國務卿布林肯前往歐盟和北約，尋求盟友的支持以應對中國。中國也在尋求自己的夥伴的支持，以抗衡美國和西方的影響力。

報導引述華盛頓智庫華盛頓研究所的資深中東問題專家波洛克認為，尋求中東國家支持新疆議題應該不是王毅中東之行的主要目的，更重要的是展示中國的「大國」之姿，顯示中國在世界的很多地區都有影響力和存在。中方希望藉此向外界展示，新疆問題並不能阻止中國與許多穆斯林人口占多數的國家保持友好的關係。

波洛克說，王毅此行算不上「危機公關」，更應該是一次例行訪問，代表中東在中國外交版圖中的地位的上升。他說，中東不是中國的重中之重，但仍意義重大，一方面是因為中東的地理環境，另一方面還有中東在「一帶一路」項目中的重要性，以及中國對中東地區石油資源的依賴。

但波洛克認為，鑑於中東的複雜局勢，未來中國應該還是會與中東各方保持關係，避免選邊站，或捲入任何一種衝突中。中東國家也希望發展與中國的關係，而這並不意味著他們要在美、中之間選邊站。

中央社指出，有分析認為，王毅此行除是在外交領域尋找夥伴「抱團取暖」，也顯示歷經過去一年的新冠病毒疫情，中國與歐美陣營關係快速惡化，北京同時加速聯繫友好陣營，欲建構全球統一戰線。

中國官媒環球時報引述俄羅斯報報導指出，面對華盛頓繼續施壓，俄羅斯和中國展現了充分的相互理解。由此看來，拜登政府的政策進一步加強了同樣對美國不滿的俄中之間的夥伴關係。