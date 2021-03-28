簽25年合作協定 王毅讚伊朗對中國立場不變 不像有些國家…

中國外交部長王毅(左)與伊朗外交部長在德黑蘭簽署合作協議。(美聯社)

中國 和伊朗 外交部長27日簽署一項長達25年的合作協定，可望涵蓋中國對伊朗能源和基礎設施等重大部門的投資。簽署儀式透過伊朗國營電視台直播。目前兩國都受到美國的制裁。與此同時，當地反中情緒高漲，「#對中國伊朗協議說不」（#No2ChinaIRAccord）成為熱門主題標籤。

中央社引述伊朗媒體報導，「我們和伊朗的關係不會受到當前局勢的影響，而將是永久戰略性關係。」中國外交部長王毅 說，「伊朗獨立決定和其他國家的關係，不像有些國家，只要一通電話就改變立場。」

王毅在簽署協定前拜會了伊朗總統羅哈尼。伊朗媒體引述羅哈尼的顧問艾希納表示，這項協定是「外交成功的典範」。

伊朗外交部發言人哈蒂柏札德說，27日與中國簽署一項長達25年的合作協議，內容包括政治、戰略和經濟。這項協定是雙方貿易、經濟與交通合作的「路線圖」，特別聚焦在雙方的民間部門。

中央社報導，伊朗與中國簽署為期25年合作協議，與此同時，當地反中情緒高漲，「#對中國伊朗協議說不」（#No2ChinaIRAccord）成為熱門主題標籤。

土耳其「每日晨報」報導，伊朗前總統艾馬丹加去年7月指控，德黑蘭當局在伊朗人民不知情下，正「與外國就為期25年的新協議展開談判」。

伊朗外交部長查瑞夫當時在國會遭到強烈質疑，他向議員保證，擬議的協議「不會有祕密」，並且承諾內容敲定後將會公開宣布。不過截至目前，德黑蘭當局沒有兌現此一承諾，協議內容幾乎全未公開。

官方伊朗通訊社引述伊朗官員報導，此一綜合性合作協議可在不同經濟領域深化德黑蘭和北京的雙邊關係，將為整個中東地區開創4000億美元(約2兆6166億元人民幣)年貿易額。

相關報導沒有提到此一協議的具體內容。

與此同時，伊朗推特用戶上傳貼寫有「中國滾出伊朗」、波斯灣遭到長城圍繞禁錮等貼圖。還有網友用中文向「中國政治人物和人民」喊話，強調「我們伊朗人民反對與中國人達成任何協議」。

推特上甚至出現用中文發表的激烈言論說：「建議中共政府向每一個派往伊朗的中國人送棺材...從現在開始，沒有任何中國人會在伊朗安全。」