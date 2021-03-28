崔天凱駁拜登強國論：誤讀中國 擔心霸權會被取代

中國駐美大使崔天凱表示，美國擔心在世界上的主導地位會不會被中國取代。(路透資料照片)

美國 總統拜登 日前召開記者會痛批中國 ，稱「中國想成為全球第一強國，有我在，休想」。中國駐美大使崔天凱回應表示，這是對中國發展目標的一種很大誤讀，也是對當今世界潮流的一種很大誤讀。

央視26日透過視訊專訪崔天凱，在談到美國為首的西方世界遏制中國發展與拜登上述言論後。崔天凱表示，一方面他們認識到中美之間需要合作的客觀需要，但同時他們又放不下一種心態，即這個世界好像總是幾個大國「輪流坐莊」，來統治世界，「所以他們很擔心美國在世界上的主導地位或霸權會不會被中國取代，其實是對中國發展目標的一種很大誤讀，也是對當今世界潮流的一種很大誤讀。」

中美外交高層阿拉斯加對話落幕後，北京當局發布的新聞稿曾提到，雙方同意將本著對等、互惠的精神，就便利彼此領事機構及人員活動以及媒體記者相關活動進行交談。中國的作法似向美國釋出善意。

崔天凱表示，關閉總領事館、限制外交人員的活動、打壓中方記者等，「都是美方挑起」。「有一句俗話說，解鈴還須繫鈴人。美國做下的這些錯事，都應該得到糾正。（我們）希望美方能表現出誠意，表現出認真的態度。」

至於中美關係會朝哪個方向走？崔天凱回應，目標就是要盡最大努力讓它朝健康、穩定發展方向走。

有關新疆棉引發的抵制風波，崔天凱說，希望這些企業能夠認真的思考這個問題，這究竟會給他們自己帶來什麼後果，他認為這是開了一個「很危險的口子（先例）」，如果誰都出於一時的政治需要去打亂市場運作，打亂供應鏈、產業鏈的正常運作，將來對他們意味著什麼？他們應該明白。他說，這起事件引發中國群情激憤，中國消費者有權決定自己買什麼，不買什麼，外國企業恐怕也不能強迫。

崔天凱表示，「很多年來，老是聽到美國商界、甚至是政界、學界說『要尊重市場規律，要按市場規律辦事』，結果他們現在自己的行動完全違反市場規律，違反國際供應鏈、價值鏈的要求，所以，他們給我們的那些所謂『說教』，他們現在自己都不信。」

他說，「新疆棉」事件反映了美國和其他有些國家，一些政治勢力想要遏制中國、分裂中國、打壓中國，所以他們才不惜成本、沒有底線製造了很多很荒唐的謠言。

另據環球網報導，美國陸軍日前對外正式發布由陸軍參謀長詹姆斯·麥康維爾上將簽發的「陸軍多域轉型—做好戰備贏得競爭與衝突」白皮書。白皮書指出，中國是構成最持久戰略挑戰的國家，並很可能在2040年在軍事實力上實現與美軍對等。美國陸軍將擴建多支多域特遣部隊，並部署在第一島鏈內區域。隨著美軍事戰略向「大國競爭」調整，不光美國陸軍，各軍兵種都在認真思考如何打贏未來「高端」戰爭，而不斷尋求轉型。