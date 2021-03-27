潑拜登「聯手抗中」冷水? 梅克爾：歐盟對中政策與美不同

美國總統拜登在歐盟峰會上呼籲美歐在中國議題加強合作，但德國總理梅克爾說，歐洲同美國有許多共同之處，但並非完全一致，尤其是在中國政策上。（路透）

拜登 籲歐盟 聯手抗中似乎被潑了一盆冷水。在結束歐盟視頻峰會後，德國總理梅克爾就對華政策表示，儘管歐盟和美國 有很多共同點，但在對華政策上並不一致，「我們與美國當然有著共同的價值基礎，這一點明確無誤，但另一方面，我們也有自身的利益」，她並稱「我們也將同中國展開會談」。

德國之聲報導，歐盟25日舉行例行視訊峰會，美國總統拜登也受邀參加。是11年來首有美國元首參加歐盟峰會，被認為意在修補跨大西洋關係。

被問及從德國角度如何看待拜登在首場記者會上的對華言論，及會否靠攏美國對抗中國時，梅克爾指出，這裡牽涉的不僅是經濟利益，而是貫徹「歐洲主權」。

梅克爾很清楚歐盟與美國有著共同的價值基礎，但另一方面，歐盟也有各自的利益。如同美國同中國在阿拉斯加展開長時間、詳細的對話，她稱「我們也將同中國展開會談」。

梅克爾表示，她早已知道中國是制度競爭者，但同時她還要考慮，怎樣將價值觀和利益結合起來，產生歐盟對華政策，「你們知道，我為此付出很大努力，並且將繼續這樣做」。

她並明確的說，歐盟與美國有很多共同之處，「但並非完全認同」，這是非常明確的。

報導指出，美國方面，拜登就任美國總統後，在很多領域進行了撥亂反正，將前任川普尤其在國際合作領域的政策重新扳回到以前的道路上，但唯獨在對華政策方面，拜登政府基本上延續了前任的強硬路線。