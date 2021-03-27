我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

維吉尼亞海灘爆槍戰 已知9傷2死

中概股再閃崩 「知乎」在美上市首日就破發

潑拜登「聯手抗中」冷水? 梅克爾：歐盟對中政策與美不同

中國新聞組／北京27日電
美國總統拜登在歐盟峰會上呼籲美歐在中國議題加強合作，但德國總理梅克爾說，歐洲同美國有許多共同之處，但並非完全一致，尤其是在中國政策上。（路透）
美國總統拜登在歐盟峰會上呼籲美歐在中國議題加強合作，但德國總理梅克爾說，歐洲同美國有許多共同之處，但並非完全一致，尤其是在中國政策上。（路透）

拜登歐盟聯手抗中似乎被潑了一盆冷水。在結束歐盟視頻峰會後，德國總理梅克爾就對華政策表示，儘管歐盟和美國有很多共同點，但在對華政策上並不一致，「我們與美國當然有著共同的價值基礎，這一點明確無誤，但另一方面，我們也有自身的利益」，她並稱「我們也將同中國展開會談」。

德國之聲報導，歐盟25日舉行例行視訊峰會，美國總統拜登也受邀參加。是11年來首有美國元首參加歐盟峰會，被認為意在修補跨大西洋關係。

被問及從德國角度如何看待拜登在首場記者會上的對華言論，及會否靠攏美國對抗中國時，梅克爾指出，這裡牽涉的不僅是經濟利益，而是貫徹「歐洲主權」。

梅克爾很清楚歐盟與美國有著共同的價值基礎，但另一方面，歐盟也有各自的利益。如同美國同中國在阿拉斯加展開長時間、詳細的對話，她稱「我們也將同中國展開會談」。

梅克爾表示，她早已知道中國是制度競爭者，但同時她還要考慮，怎樣將價值觀和利益結合起來，產生歐盟對華政策，「你們知道，我為此付出很大努力，並且將繼續這樣做」。

她並明確的說，歐盟與美國有很多共同之處，「但並非完全認同」，這是非常明確的。 

報導指出，美國方面，拜登就任美國總統後，在很多領域進行了撥亂反正，將前任川普尤其在國際合作領域的政策重新扳回到以前的道路上，但唯獨在對華政策方面，拜登政府基本上延續了前任的強硬路線。

美國 歐盟 拜登

上一則

批美國煽動新疆亂華 華春瑩：中國已非八國聯軍鐵蹄下的晚清

下一則

批習近平不民主 拜登的「China」小抄被拍到

延伸閱讀

克魯茲率團考察邊境 抨擊拜登政策

克魯茲率團考察邊境 抨擊拜登政策
美聯社：拜登首場記者會 無證移民、川普減稅數據錯誤

美聯社：拜登首場記者會 無證移民、川普減稅數據錯誤
喬州修法限制通訊投票 拜登批：21世紀的種族隔離法

喬州修法限制通訊投票 拜登批：21世紀的種族隔離法
拜登提名亞洲通、駐越南大使康達 出任亞太助卿

拜登提名亞洲通、駐越南大使康達 出任亞太助卿

熱門新聞

美方代表團中「染紫頭髮」的翻譯人員，引發不少爭議。(視頻截圖)

中美對話餘波盪漾 美方翻譯挨批「夾帶私貨」

2021-03-21 21:02
「最美女翻譯」張京。（取材自新民周刊）

張京暴紅後…網關注「翻譯國家隊」四大女神

2021-03-23 08:00
一張題為「兩個辛丑年對比」的圖片，在中美高層戰略對話首日會議後不久刷屏。（取材自人民日報）

兩個「辛丑年」對比照刷屏微博 網：中國已不是原來的中國

2021-03-20 12:25
圖為位於上海的耐克中國總部。(中新社)

新疆棉風波NIKE也中槍 王一博切割：停止與NIKE合作

2021-03-24 22:00
楊潔篪在中美高層戰略對話中表示：美國沒有資格居高臨下同中國說話。（路透）

楊潔篪嗆美「中國人不吃這一套」 網淚喊：祖國強大了

2021-03-19 21:41
前中國外交部副部長傅瑩。圖/中國發展高層論壇

談美中分歧 傅瑩：與50年前也無法相比

2021-03-20 10:01

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
遺骸指路 公園發現 應為遭白人夫殺害華女紀夢奇

遺骸指路 公園發現 應為遭白人夫殺害華女紀夢奇
最慘斷兩半？蘇伊士運河「長榮卡關」難救的步步危機

最慘斷兩半？蘇伊士運河「長榮卡關」難救的步步危機
打疫苗沒用？完全接種者 仍可能確診

打疫苗沒用？完全接種者 仍可能確診
CDC前主任芮斐德：相信新冠病毒是從武漢實驗室流出

CDC前主任芮斐德：相信新冠病毒是從武漢實驗室流出
華裔老夫婦遇襲 出手相助公車司機：不能坐視不理

華裔老夫婦遇襲 出手相助公車司機：不能坐視不理