回應拜登「不讓中國當老大」 華春瑩：中國只想超越自我

美國總統拜登在首次記者會中提到，未來美中將會激烈競爭。(美聯社)

美國 總統拜登 25日在上任後記者會上表示，他的任期內絕不會允許中國 大陸超越美國成為世界頭號強國，並稱將與盟友合作，要求其對在台灣、香港、南海的行為「負責」。美商務部長雷蒙多也宣稱美正制定戰略反擊中國大陸。對此，中國大陸外交部發言人華春瑩回應，「中國的目標從來不是超越美國，而是不斷超越自我，成為更好的中國」。

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拜登25日在白宮舉行上任以來首場總統新聞記者會中表示，他不尋求與中國大陸對抗，但會堅持要求中國大陸遵守「公平競爭」、「公平貿易」及「尊重人權」的國際規則。

拜登說，中國大陸有一個總體目標，成為世界領先國家，世界上最富有的國家，世界上最強大的國家。「在我的任期內，這不會發生，因為美國將繼續成長」。他表示，將確保美國在世界最大的兩個經濟體之間的競爭中獲勝，並稱將與盟友合作，要求中國大陸對在台灣、香港、南海的行為「負責」。

拜登還說，「他（中國大陸領導人習近平）骨子裡沒有民主意識，但他是一個非常非常聰明的人」。

拜登並稱美國將加大對量子計算、人工智能和生物技術等有前景新技術的投資，以確保美國在同中國大陸的競爭中獲勝。

另環球網報導，美國商務部長雷蒙多在當地時間25日接受美國公共廣播電台（NPR）訪問時表示，美國正制定戰略反擊中國大陸。雷蒙多稱，拜登政府的「顯著特徵」就是與中國大陸競爭，現在拜登的重點是為美國企業創造公平的競爭環境，因為中國大陸的行為正威脅美國的安全、繁榮和價值觀。同時美國還需要修復在川普政府執政期間破裂的盟友關係。

對此，華春瑩26日在外交部例行記者會上回應表示，作為世界前兩大經濟體，中美之間在利益交融中出現競爭並不奇怪，關鍵是要在公平、公正的基礎上良性競爭，既提升自我，又照亮對方，而不是你死我活、零和博弈，合作都應當成為中美雙方追求的主要目標。

華春瑩說，這個世界上只有一個體系，就是以聯合國為核心的國際體系，不存在美方「要求」中方遵守國際規則的問題。

關於民主和集權的問題，不同的政治制度好還是不好，關鍵在於是否符合本國的國情，「不管一個國家如何誇耀自己的民主價值，如果它坐視50多萬人死於疫情而無所作為，一年超過4萬人死於槍擊而無所作為，隨便捏造一個證據就可以對別的主權國家大打出手，造成幾十萬無辜平民的傷亡，無數人家破人亡而無動於衷的話，它恐怕沒有資格自詡為民主人權的燈塔」。