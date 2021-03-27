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美聯社：拜登記者會 無證移民、川普減稅數據錯誤

中開徵反傾銷稅 澳洲葡萄酒最高稅率達218.4%

記者戴瑞芬／綜合報導
澳洲葡萄酒成了中澳關係惡化下的最大受害者，圖為在上海舉行的中國國際進口博覽會。(美聯社)
澳洲葡萄酒成了中澳關係惡化下的最大受害者，圖為在上海舉行的中國國際進口博覽會。(美聯社)

澳洲葡萄酒成了中澳關係惡化下的最大受害者，中國商務部26日公告， 對原產於澳洲的進口相關葡萄酒徵收反傾銷稅做出最終認定， 自28日起開徵反傾銷稅，為期長達5年，加徵稅率為116.2%起，最高218.4%。

這項裁定也較去年11月27日 採用保證金形式對澳洲相關葡萄酒實施臨時反傾銷措施，加徵最高212.1%的稅率，進一步再提高。

商務部26日發布2021年第6、7號公告，公布對原產於澳洲的相關葡萄酒反傾銷和反補貼調查的最終裁定，認定原產於澳洲的進口相關葡萄酒存在傾銷和補貼，中國國內相關葡萄酒產業受到了實質損害，而且傾銷和補貼與實質損害之間存在因果關系，最終裁定中認定的傾銷幅度為116.2%—218.4%，補貼幅度為6.3%—6.4%。

商務部同時決定自28日起對原產於澳洲的相關葡萄酒徵收反傾銷稅，各公司反傾銷稅稅率為116.2%—218.4%，根據相關規定，為避免雙重徵稅，決定不徵收反補貼稅。

中國視在去年8月啟動對原產於澳洲的進口相關葡萄酒發起反傾銷和反補貼調查。歷經七個多月做出最終裁定。

澳洲 商務部 中國

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