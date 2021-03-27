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習近平視察閩武警部隊 要求全面加強練兵備戰

中國新聞組／北京27日電
中共中央總書記習近平到福建武警第二機動總隊視察，察看部隊訓練情況。（新華社）
中共中央總書記習近平到福建武警第二機動總隊視察，察看部隊訓練情況。（新華社）

中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平24日到福建武警第二機動總隊視察。他強調，武警機動總隊是武警部隊機動作戰的重要力量，要貫徹新時代黨的強軍思想，貫徹新時代軍事戰略方針，抓好常態化疫情防控，全面加強練兵備戰，全面提高履行使命任務能力，以優異成績迎接中國共產黨建黨100周年。

來源：YouTube

新華社報導，武警第二機動總隊是在深化國防和軍隊改革中調整組建的，近年來出色完成一系列急難險重任務。習近平對練兵備戰高度重視，他一下車就察看部隊訓練情況。

習近平依次察看反爆炸器材操作使用、防化偵察洗消、工程機械應用作業、橋樑架設等專業訓練，詳細了解有關情況。習近平同工程機械操作手親切交流，勉勵大家刻苦訓練、科學訓練，提高遂行任務能力。

離開訓練場時，官兵整齊列隊，向習主席敬禮，齊聲高呼「聽黨指揮、能打勝仗、作風優良」。

習近平指出，要全面貫徹軍委軍事訓練會議精神，堅持聚焦備戰打仗，深入推進實戰實訓、聯戰聯訓、科技強訓、依法治訓，緊貼多樣化任務需求，加強針對性適應性訓練，加強合成化專業化訓練，加強新力量新裝備訓練，提高訓練質量和層次。要堅持以戰領建、以訓促建，貫徹武警部隊轉型建設要求，制定實施好總隊建設規劃計劃，推動部隊現代化水平和實戰能力加速提升。

習近平強調，要堅持黨對軍隊絕對領導，加強黨的創新理論武裝，狠抓全面從嚴治黨、全面從嚴治軍，做好意識形態工作，確保部隊絕對忠誠、絕對純潔、絕對可靠，永遠做黨和人民的忠誠衛士。要落實黨中央和中央軍委部署要求，結合實際抓好黨史學習教育，突出學黨史、悟思想、辦實事、開新局，教育引導官兵牢記初心使命、傳承紅色基因、擔當強軍重任。要堅持強基固本，持之以恒抓基層打基礎，嚴格部隊教育管理，滿腔熱忱為官兵排憂解難，全面建設過硬基層。

習近平 教育 疫情

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