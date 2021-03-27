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與總部鬧分裂？BCI上海：未在新疆發現強迫勞動

中國新聞組／北京27日電
良好棉花發展協會(BCI)上海代表處聲稱，未在新疆發現強迫勞動。(取材自北京日報)
良好棉花發展協會(BCI)上海代表處聲稱，未在新疆發現強迫勞動。(取材自北京日報)

H&M碰瓷新疆棉觸發巨震，自由亞洲電台報導，被中國官媒指是幕後推手的良好棉花發展協會(BCI)上海代表處跟其總部鬧出「不一致」風波，協會中國團隊聲稱，未在新疆發現強迫勞動。有外國傳媒指出，該聲明僅代表上海代表處觀點，而協會總部將會發表另一份聲明。

新浪財經報導，良好棉花發展協會(BCI)上海代表處再次鄭重申明，中國區項目團隊嚴格遵照BCI的審核原則，從2012年開始對新疆項目點所執行的歷年第二方可信度審核和第三方驗證，從未發現一例有關強迫勞動的事件。

新浪財經報導，該聲明指出，「1.BCI全體中國地區的工作人員堅定不移地支持中國棉花產業的可持續發展。我們與合作夥伴開展良好棉花項目，旨在為棉花產區環境、經濟和社會發展帶來積極影響。2.BCI上海代表處再次鄭重申明，中國區項目團隊嚴格遵照BCI的審核原則，從2012年開始對新疆項目點所執行的歷年第二方可信度審核和第三方驗證，從未發現一例有關強迫勞動的事件。BCI上海代表處將與新疆執行合作夥伴繼續保持溝通，共同維護供應鏈可持續發展。3.BCI中國團隊呼籲所有中國區會員及相關利益方同心協力，積極支持國家有關部門關於中國棉花可持續標準的製定工作，為中國棉花產業的可持續健康發展貢獻力量。」

對此，網友說，「上海發聲明沒用，要總部發全球聲明」、「這是發給中國人來糊弄中國人嗎？」、「中國應該有自己的棉紡認證，不符合中國市場或者歧視中國的行為不給認證，不能進入中國市場」、「轟走～這特麼還有代表處～」

中國 新疆 歧視

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