「新疆棉」延燒 直播兩樣情… 賣Nike被罵哭 賣中國品牌安踏嗓子喊啞

另一方面，一些國產運動品牌例如安踏、李寧等也藉此大力宣傳。例如安踏體育直播間中，一名身穿印有「中國」字樣的男主播同一名女主播介紹產品。期間由於過於賣力，女主播嗓子都喊啞了。(取材自觀察者網)

「新疆 棉」延燒直播間，Nike、Adidas等品牌的網路直播間成了中國 網友發洩不滿的指責對象。不少帶貨網紅被罵，淚灑直播間；而中國本土品牌安踏、李寧等則藉機大力宣傳，標榜「支持中國貨」下，主播嗓子都喊啞了。此外，Nike捲入抵制新疆棉風波，中網友紛促中超 撤換贊助商Nike。

來源：YouTube

綜合媒體報導，「新疆棉」持續發燒，中國直播賣貨也來蹭熱度，理性消費擺一旁，觀察者網報導，一家銷售Adidas品牌的直播間中，網友不斷要求停播並且下架產品；而主播整個直播過程中一言不發，手足無措的面對鏡頭，感覺好無奈，場面十分尷尬。

另外Nike直播間也遭到大量網友圍攻，主播強忍著淚水，表情無奈的說：「別罵我，我一件不賣，但我每天必須要上班。」隨後便聽見她疑似抽泣的聲音。

反觀賣中國品牌的直播間中，主播不斷強調「支持國貨」的口號，嗓子都喊啞了。有網友表示就是為了抵制Nike才來看國產品牌。

被圍剿的國際品牌也想繞道突圍，有售賣手機殼的商家，在銷售中國本土品牌運動鞋，並貼滿愛國標語的的直播間，「偷渡」印有NikeLogo的手機殼放在醒目位置，也遭到大量網友批評裝腔作勢。

而Nike在中國被抵制的風波延燒至運動賽事，Nike在中國業務繁多，國家足球隊、中超聯賽、中國男籃都有它贊助，2018年中超聯賽還與Nike續約10年，面對網友要求撤換贊助商，中國足協暫時未有表態，但部分中超球隊在發布集訓照片時，已將照片中Nike的標誌刪除。