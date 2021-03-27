我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

維吉尼亞海灘爆槍戰 已知9傷2死

中概股再閃崩 「知乎」在美上市首日就破發

HUGO BOSS喊挺新疆棉花 官網抵制聲明卻未撤

記者林汪靜／北京27日電
HUGO BOSS在微博表明支持新疆棉花。(取材自微博)
HUGO BOSS在微博表明支持新疆棉花。(取材自微博)

新疆棉」持續在時裝界延燒，德國高端時尚品牌雨果博斯（HUGO BOSS）在眾多品牌中表明支持新疆棉花，不過，有媒體指出，HUGO BOSS一方面表態挺新疆棉花，另一方面卻在其官網上，該品牌加入良好棉花發展協會（BCI）組織的聲明，以及對於「新疆人權問題」的調查聲明依然未被撤下。另外，藝人李易峰工作室27日發表聲明，即刻終止與BOSS雨果博斯品牌一切合作。

觀察者網報導，雨果博斯官方微博25日表態指出：「新疆長絨棉是世界上最好的棉花之一，我們相信優質的原料一定會實現價值，我們將會繼續採購和支持新疆棉花。」

不過，觀察者網調查發現，在HUGO BOSS的官網上，其加入BCI組織的聲明，以及對於「新疆人權問題」的調查聲明依然未被撤下。

根據雨果博斯加入BCI組織的聲明，該公司2017年5月加入BCI組織，該組織稱「為了促進創建一個更可持續的產業。」而在「新疆人權問題」的調查聲明中，HUGO BOSS則發布「針對公開披露的有關新疆侵犯人權的指控」的立場。

在聲明中，HUGO BOSS官方表示：「根據相關情況，我們要求我們的供應商立即將我們產品的原物料採購轉移到其他來源地。」該品牌還稱，迄今為止，雨果博斯還沒有從直接供應商處採購任何源自新疆地區的貨物。

觀察者網稱，該品牌與在官方微博上聲稱的「繼續採購和支持新疆棉花」完全相反。

去年9月，HUGO BOSS官方接受美國媒體NBC採訪時表示，他們要求世界各地的供應商證明他們的產品不是來自新疆。

另據環球網報導，李易峰工作室官方微博@壹峰信27日發表聲明稱，李易峰及其工作室即刻終止與BOSS雨果博斯品牌的一切合作，並表示「我們只與明確支持和採購新疆棉花的品牌進行合作。」@壹峰信同時發微博稱，「無論何時，祖國不容侵犯！」

HUGO BOSS在微博表明支持新疆棉花。(歐新社)
HUGO BOSS在微博表明支持新疆棉花。(歐新社)

新疆 微博 美國

上一則

「新疆棉」延燒 直播兩樣情… 賣Nike被罵哭 賣中國品牌安踏嗓子喊啞

下一則

新疆棉風波 美批中：扼殺言論自由、阻礙商業道德

延伸閱讀

鬧分裂？BCI上海：未在新疆發現強迫勞動

鬧分裂？BCI上海：未在新疆發現強迫勞動
新疆棉風波 美：北京扼殺言論自由、阻礙商業道德

新疆棉風波 美：北京扼殺言論自由、阻礙商業道德
抵制無效？中國棉協會嗆：新疆棉花不缺訂單

抵制無效？中國棉協會嗆：新疆棉花不缺訂單
無印良品股價重挫 新疆棉問題延燒 恐成中國抵制目標

無印良品股價重挫 新疆棉問題延燒 恐成中國抵制目標

熱門新聞

美方代表團中「染紫頭髮」的翻譯人員，引發不少爭議。(視頻截圖)

中美對話餘波盪漾 美方翻譯挨批「夾帶私貨」

2021-03-21 21:02
「最美女翻譯」張京。（取材自新民周刊）

張京暴紅後…網關注「翻譯國家隊」四大女神

2021-03-23 08:00
一張題為「兩個辛丑年對比」的圖片，在中美高層戰略對話首日會議後不久刷屏。（取材自人民日報）

兩個「辛丑年」對比照刷屏微博 網：中國已不是原來的中國

2021-03-20 12:25
圖為位於上海的耐克中國總部。(中新社)

新疆棉風波NIKE也中槍 王一博切割：停止與NIKE合作

2021-03-24 22:00
楊潔篪在中美高層戰略對話中表示：美國沒有資格居高臨下同中國說話。（路透）

楊潔篪嗆美「中國人不吃這一套」 網淚喊：祖國強大了

2021-03-19 21:41
前中國外交部副部長傅瑩。圖/中國發展高層論壇

談美中分歧 傅瑩：與50年前也無法相比

2021-03-20 10:01

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
遺骸指路 公園發現 應為遭白人夫殺害華女紀夢奇

遺骸指路 公園發現 應為遭白人夫殺害華女紀夢奇
最慘斷兩半？蘇伊士運河「長榮卡關」難救的步步危機

最慘斷兩半？蘇伊士運河「長榮卡關」難救的步步危機
打疫苗沒用？完全接種者 仍可能確診

打疫苗沒用？完全接種者 仍可能確診
CDC前主任芮斐德：相信新冠病毒是從武漢實驗室流出

CDC前主任芮斐德：相信新冠病毒是從武漢實驗室流出
華裔老夫婦遇襲 出手相助公車司機：不能坐視不理

華裔老夫婦遇襲 出手相助公車司機：不能坐視不理