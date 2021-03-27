新疆棉風波 美批中：扼殺言論自由、阻礙商業道德

歐美服飾和運動品牌H&M、Adidas、Nike等因新疆棉議題遭中國抵制，風暴愈演愈烈。（路透）

中國 掀起愛國棉花熱，帶頭抵制拒用新疆 棉花的企業商品；美國 白宮發言人莎奇（Jen Psaki）26日表示，國際社會應該反對中國將私人企業依賴中國市場一事作為武器，扼殺言論自由以及阻礙商業道德。

莎奇表示，美國密切關注此事，也已採取強而有力的行動，包括禁止進口中方強迫勞動生產的商品；美國會與國際夥伴合作，抵制中國將私人企業武器化的行徑，也會與私部門聯繫處理此事。

國務院副發言人波特（Jalina Porter）26日表示，美國讚揚並支持反對強迫勞動得來的商品，鼓勵美國企業遵守相關法令，確保在美國販售的商品並非來自強迫勞動；美國政府鼓勵企業和組織遵守聯合國和經濟合作組織（OECD）所制定的人權準則。

瑞典服裝品牌H&M、德國運動品牌Adidas、美國運動品牌Nike，和來自日本的無印良品，均因新疆維吾爾自治區少數民族遭到強迫勞動而拒用新疆棉花的聲明被挖出後，近日在中國引發抵制浪潮，商品遭下架，且中方代言人爭先恐後宣布解約。

另外，中國財經自媒體大V曹磊(曹山石)爆料，近年來良好棉花發展協會（BCI）的資金主要來自Adidas、Nike董事會，也就是BCI金主是美國人，因此，「 新疆棉事件其實是美中貿易戰縮影」。

他並指，Nike、Adidas不會鬆口認輸，對他們來說更有利的是轉移產業鏈。同時，禁令目前已經對新疆棉價造成了巨大影響，貿易商開始拋售，並且在未來幾年持續造成壓力。

曹磊(曹山石)在微博引述「前BCI中國項目總監」，號稱是BCI中國二把手，論述新疆棉風波。專家指出，近年來BCI的資金主要來自Adidas、Nike董事會。美國已逐漸掌握BCI話語權。因此，這次事件實際上就是美中貿易戰的縮影，美國找碴新疆問題，就是爭議人權問題。