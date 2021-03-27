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批美國煽動新疆亂華 華春瑩：中國已非八國聯軍鐵蹄下的晚清

中國新聞組／北京27日電
中國外交部公開美國前國務卿鮑爾的幕僚長威爾克森之前的涉疆演講視頻。(取材自澎湃新聞)
中國外交部公開美國前國務卿鮑爾的幕僚長威爾克森之前的涉疆演講視頻。(取材自澎湃新聞)

歐美近來在新疆人權問題上砲轟中國，中國持續加大反擊力度。外交部發言人華春瑩昨天首次現場播放兩段涉疆視頻，其中一段是美國前國務卿鮑爾的幕僚長威爾克森「利用好維吾爾族人，就能直接從內部搞垮中國」的談話。華春瑩指控，由此可見，所謂新疆維吾爾族問題，只不過是美國企圖從內部搞亂中國、遏制中國的戰略陰謀。

來源：YouTube

華春瑩昨天在外交部例行記者會開始前，邀請現場中外記者觀看兩段涉疆視頻，一段為加拿大視頻博主Daniel Dumbrill於3月19日在涉疆討論時發表的觀點，另一段為威爾克森2018年8月在一場論壇上的演講視頻。

澎湃新聞報導，威爾克森在視頻中說，「我們（指美方）在阿富汗派兵的原因之一就是中國新疆有2000萬維吾爾族人，中情局想破壞中國的穩定，最好的辦法就是制造中國的動亂。如果中情局能夠利用好這些維吾爾族人，與這些維吾爾族人一起不斷刺激北京，這樣無需外力，就能直接從內部搞垮中國」。

華春瑩指控，當年參與策動伊拉克戰爭的美國前高官親口承認，所謂新疆維吾爾族問題，只不過是美國企圖從內部搞亂中國、遏制中國的戰略陰謀。真正目的，就是要破壞中國安全穩定，阻遏中國發展壯大。

她說，這場景多麼似曾相識。美國2003年以持有大規模殺傷性武器為由攻打伊拉克，造成數十萬人傷亡，多年後美方承認所謂「大規模殺傷性武器」的證據只不過是一小瓶白色洗衣粉。2018年，美、英、法等國以敍利亞政府軍對人民使用化學武器為由發動空襲，但後來所謂的「化學武器的證據」被證明是美英情報部門資助的組織擺拍的視頻。

華春瑩說，美國及其幾個西方盟友現在又將黑手伸向新疆雪白的棉花，污蔑新疆存在「強逼勞動」、「強制絕育」甚至「種族滅絕」，但「今天的中國不是伊拉克，也不是敘利亞，更不是當年八國聯軍鐵蹄下的晚清」，中國如今已有足夠的決心、意志和能力，堅決捍衛國家主權、安全，維護國家利益與尊嚴。

華春瑩最後並調侃，「美方導演的這齣戲，該收場了！」

中國外交部發言人華春瑩26日播出美國前國務卿鮑威爾辦公室主任威爾克森2018年的...
中國外交部發言人華春瑩26日播出美國前國務卿鮑威爾辦公室主任威爾克森2018年的演講片段，顯示他親口承認派兵阿富汗目的是遏制中國。(取材自觀察者網)

中國 美國 華春瑩

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