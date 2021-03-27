批美國煽動新疆亂華 華春瑩：中國已非八國聯軍鐵蹄下的晚清
歐美近來在新疆人權問題上砲轟中國，中國持續加大反擊力度。外交部發言人華春瑩昨天首次現場播放兩段涉疆視頻，其中一段是美國前國務卿鮑爾的幕僚長威爾克森「利用好維吾爾族人，就能直接從內部搞垮中國」的談話。華春瑩指控，由此可見，所謂新疆維吾爾族問題，只不過是美國企圖從內部搞亂中國、遏制中國的戰略陰謀。
來源：YouTube
華春瑩昨天在外交部例行記者會開始前，邀請現場中外記者觀看兩段涉疆視頻，一段為加拿大視頻博主Daniel Dumbrill於3月19日在涉疆討論時發表的觀點，另一段為威爾克森2018年8月在一場論壇上的演講視頻。
澎湃新聞報導，威爾克森在視頻中說，「我們（指美方）在阿富汗派兵的原因之一就是中國新疆有2000萬維吾爾族人，中情局想破壞中國的穩定，最好的辦法就是制造中國的動亂。如果中情局能夠利用好這些維吾爾族人，與這些維吾爾族人一起不斷刺激北京，這樣無需外力，就能直接從內部搞垮中國」。
華春瑩指控，當年參與策動伊拉克戰爭的美國前高官親口承認，所謂新疆維吾爾族問題，只不過是美國企圖從內部搞亂中國、遏制中國的戰略陰謀。真正目的，就是要破壞中國安全穩定，阻遏中國發展壯大。
她說，這場景多麼似曾相識。美國2003年以持有大規模殺傷性武器為由攻打伊拉克，造成數十萬人傷亡，多年後美方承認所謂「大規模殺傷性武器」的證據只不過是一小瓶白色洗衣粉。2018年，美、英、法等國以敍利亞政府軍對人民使用化學武器為由發動空襲，但後來所謂的「化學武器的證據」被證明是美英情報部門資助的組織擺拍的視頻。
華春瑩說，美國及其幾個西方盟友現在又將黑手伸向新疆雪白的棉花，污蔑新疆存在「強逼勞動」、「強制絕育」甚至「種族滅絕」，但「今天的中國不是伊拉克，也不是敘利亞，更不是當年八國聯軍鐵蹄下的晚清」，中國如今已有足夠的決心、意志和能力，堅決捍衛國家主權、安全，維護國家利益與尊嚴。
華春瑩最後並調侃，「美方導演的這齣戲，該收場了！」
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