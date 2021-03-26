王毅訪中東 讚沙國理解支持涉疆、涉台問題

沙烏地阿拉伯外交大臣費薩爾到機場為中國國務委員兼外長王毅送行。（取材自中國外交部官網）

當地時間3月24日，中國 國務委員兼外交部長王毅 在利雅德與沙烏地阿拉伯外交大臣費薩爾舉行會談。王毅說，中方讚賞沙方在涉疆、涉港、涉台等中方核心利益和重大關切問題上，始終給予中方理解支持。王毅隨後訪問土耳其，當地總領事館外遭遇維吾爾 人示威抗議。

據中國外交部官網發布，王毅表示，中沙是全面戰略夥伴。在兩國元首親自引領下，中沙關係保持健康發展勢頭。面對百年變局和中東地區新形勢，中沙關係的戰略性更加凸顯。雙方有必要及時進行戰略溝通，維護好兩國共同利益，同時為世界和平穩定與發展作出貢獻。

王毅強調，中方樂見沙國作為地區大國，為地區和平穩定發揮重要作用，支持沙方提出的關於解決葉門問題的倡議。當前中東形勢發生新的變化，中方尊重中東各國意願，積極響應中東國家訴求，提出實現中東和平穩定的五點倡議，希為促進中東長治久安發揮應有作用。

中方願同包括沙國在內的阿拉伯國家共同提出「中阿數據安全合作倡議」，使數位經濟發展更加安全、規範、開放、互惠。中國同海合會自貿區談判已持續多年，希雙方爭取早日達成一致。

王毅說，中方支持沙方維護國家主權、安全和穩定，支持沙方走符合本國國情的發展道路，支持沙方在國際和地區事務中發揮更大作用，反對以所謂意識形態和價值觀為藉口干涉沙國內部事務。中方讚賞沙方在涉疆、涉港、涉台等中方核心利益和重大關切問題上始終給予中方理解支持。

費薩爾表示，沙方對兩國友好關係深感自豪，將全力推動兩國關係向前發展，造福兩國人民。沙方反對對中國內政進行任何形式的干涉，願同中方加強合作，共同維護國際秩序和穩定。沙方歡迎中方為維護中東地區安全發揮積極作用，願同中方共同努力推進海中自貿區談判。

中央社報導，王毅於24至26日訪問土耳其，「將會探討雙邊，以及當前的區域和國際議題」，並獲總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）接見。數百維吾爾人赴中國駐伊斯坦堡總領事館外示威，維吾爾社群強調中國所犯種族滅絕罪行再也無法掩蓋。