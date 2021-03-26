中共建黨百年頒給誰「七一勳章」？江澤民、胡錦濤被提及

七一勳章即將頒發，將會頒給誰受矚。（取材自上觀新聞）

中共 建黨一百周年將由習近平 向傑出貢獻黨員授予「七一勳章」，外界猜測，中共兩位前領導人江澤民和胡錦濤會否獲頒勳章。分析人士稱，考慮到中共一貫的行事原則，中南海大概率將不會做出類似安排。

多維新聞報導，根據2017年印發的「中國 共產黨黨內功勳榮譽表彰條例」，七一勳章是中共黨內最高榮譽，一般在中共成立逢五、逢十的年份授予。此次是七一勳章首次授勳，同時作為中共黨內最高榮譽，其重要性不言而喻。

參考「共和國勳章」的獲得者，該勳章授予在中國特色社會主義建設和保衛國家中作出巨大貢獻、建立卓越功勳的傑出人士。獲得者中沒有一名是國家的高級官員，多數都來自國防科研及其他科技領域。

因此，若非極其特殊個例，中共傳統上是不為黨內高級領導人授銜的。

報導指出，若此番江澤民和胡錦濤獲勳，則也有數重不好安排的難處。若習近平向江、胡授勳，則必會據此形成中共的繼任領導人向其前任授勳的慣例。而由黨內前最高領導人獲勳，也將限制該榮譽在未來的人選範圍。

分析人士說，考慮到多種因素，向江、胡頒授七一勳章都是不大現實的，且該勳章的評選門檻雖然嚴苛，但也並不至於高到只有最高領導人才有資格，依常理判斷，最終人選在中共黨內的級別應不會太高。