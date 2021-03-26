習近平在閩視察 「通、惠、情」促探索兩岸融合新路

中共中央總書記習近平在福州市三坊七巷歷史文化街區考察時，向群眾揮手致意。（新華社）

中共 總書記習近平 近日在福建視察，據新華社報導，習近平要求福建，要突出「以通促融、以惠促融、以情促融」，勇於探索海峽兩岸融合發展新路，在探索海峽兩岸融合發展新路上邁出更大步伐。

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新華社報導，習近平20日至25日在福建省委書記尹力、省長王寧陪同下，先後到南平、三明、福州等地，就貫徹中共19屆5中全會精神、推動「19」開好局起好步、統籌推進常態化疫情防控和經濟社會發展等進行調研，行程涉及生態保護、鄉村振興、醫藥衛生體系改革、教育等諸多層面。

習近平曾於1985年至2002年在福建任職，對福建不陌生，他在福建期間還曾與多位台商成為好友。他主政以來，曾多次到福建視察，包括到訪台商企業等。

今年全國人大審議通過「19」規劃，在兩岸部分提出要「支持福建探索海峽兩岸融合發展新路，加快兩岸融合發展示範區建設」。

新華社稱，習近平在25日上午聽取中共福建省委和省政府工作匯報時則要求，「突出以通促融、以惠促融、以情促融，勇於探索海峽兩岸融合發展新路。」

「通、惠、情」為福建近年對台促融的主要論述。福建就此提出要發揮獨特優勢，積極先行先試，「建設台胞台企登陸的第一家園」。「通」指的是經貿合作暢通、基礎設施聯通、能源資源互通、行業標準共通等「應通盡通」；「惠」指「惠台措施」；「情」則是指「深化心靈契合」。

習近平在福建期間還參觀了光學鏡頭重要製造商—福建福光股份有限公司。他強調，中國進入科技發展第一方陣要靠創新，一味跟跑是行不通的，必須加快科技自立自強步伐。習說，「要把創新作為一項國策，積極鼓勵支持創新。創新不問『出身』，只要誰能為國家作貢獻就支持誰。」

習還要求福建，要深度融入共建「一帶一路 」，辦好自由貿易試驗區，建設更高水平開放型經濟新體制。