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戰狼群起 中15駐歐使館就新疆議題提嚴正交涉

記者羅印冲、蕭白雪／綜合報導
中國外長王毅（左）25日到土耳其與外長卡夫索格魯（右）舉行會談，爭取中方盟友。（歐新社）
中國外長王毅（左）25日到土耳其與外長卡夫索格魯（右）舉行會談，爭取中方盟友。（歐新社）

歐盟22日以新疆人權問題對中國作出制裁，中方也對歐盟官員及歐洲議會反制裁，15個中共駐歐盟國家使館向駐在國提出外交交涉，堪稱戰狼群起。德、法外交部也紛紛召見中共駐該國大使，德國外交部指出，中共對歐洲議員、科學家及非政府組織的制裁，讓歐盟與中方關係變得更緊張。

據觀察者網報導，包括中共駐德國、比利時、荷蘭、丹麥、瑞典、義大利、西班牙、波蘭、捷克、保加利亞、羅馬尼亞、愛沙尼亞、愛爾蘭、立陶宛、斯洛維尼亞等國大使館，都分別向駐在國外交部提出嚴正交涉。

中共駐西班牙大使吳海濤24日，就歐盟以新疆人權問題對中國實施制裁，向西班牙外交部提出交涉，吳海濤指出，歐盟罔顧事實、顛倒黑白，粗暴干涉中國內政，公然違反國際法和國際關係基本準則，嚴重損害中歐關係。中方敦促歐方不要再以「人權教師爺」自居，不要再干涉別國內政。

法國參議院外交與國防委員會副主席、參議員卡迪克24日就法中外交緊張關係質詢法國外貿部長里斯特，里斯特答詢時強烈譴責中國駐法大使的言行與中方對歐盟的制裁，並強調雙方關係不可以犧牲價值。

里斯特除對中共駐法國大使盧沙野的言論感到極度震驚，更無法接受，對於歐盟對中國32年來首次的制裁，里斯特也強調，是具歷史意義、正當且必須的決定。里斯特指出，中國是全球重要的經濟夥伴，但「雙方關係不可以犧牲價值、原則及我們捍衛的社會模式」。

針對預計討論的歐中投資協定，里斯特表示：「我們確信要在接下來的討論中，對強迫勞動等議題的要求採取非常堅定的態度」。

國務委員兼外交部長王毅在利雅德與沙烏地阿拉伯外交大臣費薩爾舉行會談，爭取友邦支持。王毅說，「中方讚賞沙方在涉疆、涉港、涉台等中方核心利益和重大關切問題上，始終給予中方理解支持。」王毅在沙國痛批，少數西方國家藉涉疆問題遏制、打壓中國，應當受到各國共同抵制。

新疆議題敏感之際，國務委員兼公安部長趙克志剛結束新疆考察。他強調，要加強國際反恐合作，挫敗「以疆制華」及「以恐遏華」的圖謀。

歐盟 中國 中共

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