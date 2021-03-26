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中國再懲9英人、4實體 禁止入境、凍結在華財產

記者戴瑞芬／綜合報導
新疆人權議題延燒，中國外交部宣布對英國9名人員和4個實體實施制裁。（取材自中國外交部官網）
新疆人權議題延燒，中國外交部宣布對英國9名人員和4個實體實施制裁。（取材自中國外交部官網）

中國外交部反制英國抵制新疆人權議題，宣布對英國有關人員和實體實施制裁，除召見英國駐華大使提出嚴正抗議，表示堅決反對和強烈譴責。同時對英方9名人員和4個實體實施制裁。

所謂實體制裁，即自即日起禁止有關人員及其直系家屬入境中國，包括香港、澳，凍結在華財產，禁止中國公民及機構進行交易。中方保留採取進一步措施的權利。

制裁名單包括：英國外交委員會的主席圖根哈特（Thomas Tugendhat）、前保守黨領袖鄧肯•史密斯（Lain Duncan Smith）、奧布萊恩（Neil O'Brien ）、奧爾頓（David Alton）、勞頓（Tim Loughton）、加尼（Nusrat Ghani）、肯尼迪（ Helena Kennedy）、尼斯（Geoffrey Nice）、芬利（Joanne Nicola Smith Finley）九人，以及中國研究小組（ China Research Group）、保守黨人權委員會（Conservative Party Human Rights Commission）、維吾爾獨立法庭（Uyghur Tribunal）、埃塞克斯園大律師事務所（ Essex Court Chambers）等四個實體。

先前英國以新疆人權問題為藉口，對中國有關個人和實體實施單邊制裁，中國外交部指出，英國公然違反國際法和國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政，嚴重損害中英關係。

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