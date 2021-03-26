美、歐盟重啟中國對話 定位與中關係是「制度對抗」

美國國務卿布林肯（左）在比利時布魯塞爾會見歐盟執行委員會主席范德賴恩。（路透）

美國 國務卿布林肯24日在布魯塞爾會晤歐盟 外交官員波瑞爾後發表聯合聲明，同意重啟美國與歐盟之間關於中國 的雙邊對話，並定位美歐與中國的關係是合作、競爭與「制度對抗」（systemic rivalry）。至於是否批准中歐全面投資協定，有報導引述歐盟貿易專員稱，這將取決於中國與歐盟關係如何發展。

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歐盟外交事務與安全政策高級代表波瑞爾在比利時布魯塞爾會晤正在歐洲訪問的布林肯後對媒體表示，「今天，我們開啟了我們關係的新篇章，其標誌是在關鍵的外交政策和安全問題上進行更強有力的合作」。

波瑞爾說，他們還做了兩個重要的決定：「我們同意啟動歐盟／美國關於中國的對話，作為一個討論所有相關挑戰和機遇的論壇。我們決定繼續舉行高層官員和專家會議，討論互惠、經濟問題、韌性、人權、安全、多邊主義以及與中國進行建設性接觸的領域，如氣候變化。正如我們過去在歐洲這裡所說的那樣，我們對中國的角色有著同樣的評估，即它是合作夥伴、競爭者和制度性的對手」。

雙方並在會後發表的聯合聲明中說，美歐都理解，與中國的關係是多方面的，既有合作夥伴成分，也有競爭者和制度性的對手成分。

布林肯則說，美國將與歐盟進行密切合作，共同應對這個時代正在出現的新威脅和機會。他與波瑞爾討論了俄羅斯的侵略行為、如何防止伊朗獲得核武器、應對氣候變化以及「中國對我們都認同的基於規則的秩序構成的挑戰」。

布林肯說，恢復美國─歐盟關於中國的對話是因為他們知道，當他們進行合作與協調的時候，才能「最有效地與北京打交道」。

至於歐盟是否批准中歐全面投資協定，英國金融時報引述歐盟貿易專員東布羅夫斯基表示，這取決於中國與歐盟關係如何發展，批准程序不可能獨立於中國與歐盟關係最新動向的大背景。東布羅夫斯基並表示，歐盟的經貿議程是以歐洲價值觀為核心，包括在必要的時候實施制裁；中國的報復性制裁是令人遺憾且無法接受的。

觀察者網報導，布林肯此前在北約總部的講話，以及和波瑞爾的會談內容，透露了美國要聯歐制中，但據金融時報引述一位美國專家分析，歐盟若要和美國制定方案，需由27個成員國達成一致意見，北約歐洲成員不太可能和美國一同在亞洲對抗中國，「即使有政治意願，30個成員中有28個無能為力」。