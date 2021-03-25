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新疆人權惹歐美掐中打群架 華春瑩批「像八國聯軍」

中國新聞組／北京25日電
外交部發言人華春瑩稱多國關切新疆事務，如同當年的「八國聯軍」。（新華社資料照片）
外交部發言人華春瑩稱多國關切新疆事務，如同當年的「八國聯軍」。（新華社資料照片）

美、歐、加、英等國聯合制裁新疆官員後，德國、法國、義大利也分別召見中國大使，澳洲、紐西蘭外長則發表聯合聲明關切新疆人權狀況。中國外交部發言人華春瑩24日說，這不禁讓人想起「八國聯軍」，中國駐德國、比利時、荷蘭等國大使也分別向所在國外事部門提出嚴正交涉。

來源：YouTube

美國國務卿布林肯22日出訪歐洲，隨即聯合歐盟、加拿大和英國制裁新疆官員。澳洲外長潘恩和紐西蘭外長馬胡塔23日也發表聯合聲明，表示有明確證據證明中國新疆存在侵犯人權的情況，他們樂見其他西方國家對中國官員祭出制裁。

中國隨即施以反制裁，德國與義大利因此召見中國大使表達不滿，法國則是因為中國駐法大使盧沙野猛批國會議員、學者、記者，23日被法國外長召見，表達對使館言行超越紅線的不滿。消息人士透露，盧沙野才想要提及台灣，就被勒德里安打斷。而盧本人也已成法中關係的問題。法國外交部原本22日就約見盧沙野，被他以「行程因素」拒見，改到23日。

中國外交部24日下午舉行例行記者會，華春瑩表示，美國與「五眼聯盟」盟友的確進行協調，「擺出一副要打群架的樣子，他們的嘴臉不禁讓人想起了當年的八國聯軍」。華春瑩說，「這幾個國家顯然是搞錯了時代，現在的中國已不是120年前的中國，中國人民是惹不得的，如果惹翻了是不好辦的。」

法廣網報導，華春瑩不以GDP為基準，卻提出「美英加人口加上歐盟，也就占世界總人口的11%左右。而中國人口占了世界總人口的1/5。這幾個國家的聲音不代表國際輿論」的論述，在網上卻引發嘲諷。網民質疑9千萬黨員的共產黨又怎麼能代表十多億中國人口？有評論認為「歐美不代表國際輿論」將成為中共的最新宣傳口號。

中國 華春瑩 新疆

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