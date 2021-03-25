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習近平訪福州三坊七巷 了解文化保護

中國新聞組／北京25日電
1991年12月，時任福州市委書記習近平與同事討論福州市戰略規畫設想。(取材自新華網)
1991年12月，時任福州市委書記習近平與同事討論福州市戰略規畫設想。(取材自新華網)

在福建省福州市考察調研的國家主席習近平，24日到三坊七巷歷史文化街區，了解歷史文化街區保護情況。

來源：YouTube

新華視點報導，三坊七巷一條街，半部中國近現代史。三坊七巷起於晉、成於唐宋、鼎盛於明清時期，在這座城市2200多年歷史進程中留下許多的文脈印記。三坊七巷即衣錦坊、文儒坊和光祿坊，以及楊橋巷、郎官巷、塔巷、黃巷、安民巷、宮巷和吉庇巷。整區占地約40公頃。

澳門路16號，你可以走進林則徐紀念館，體會這位近代中國「開眼看世界」第一人「海納百川，有容乃大；壁立千仞，無慾則剛」的胸襟和氣度。擔任福州市委書記期間，習近平十分重視林則徐系列文物遺跡的保護和修復，號召大力繼承、發揚林則徐的精神和風範。

在郎官巷，你會遇見一座占地600多平方米的院落──嚴復故居，了解這位福州名人翻譯「天演論」背後的故事。1997年，習近平擔任福建省委副書記期間，在「嚴復與中國近代化學術研討會」上對嚴復一生給予高度評價。

2002年4月，時任福建省長習近平欣然為福州市知名文物學者、曾任福州市文物局局長的曾意丹所著「福州古厝」一書作序。他在序中寫道：「保護好古建築、保護好文物就是保存歷史，保存城市的文脈，保存歷史文化名城無形的優良傳統。」

習近平 中國 澳門

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