中俄抱團劍指美國？ 王毅：西方編故事時代結束了

俄羅斯外長拉夫羅夫與中國外長王毅會面。（取材自環球時報）

中國 國務委員兼外長王毅 昨天與俄羅斯外長拉夫羅夫舉行會談並共同發表中俄聯合聲明。聲明內容劍指美國 。王毅還說，少數西方編故事、造謊言就能干涉中國內政的時代早一去不復返了。

面對美國為首結合多個西方國家的圍堵，中俄與北韓的結盟正隱然成形。除中俄關係加強外，前天北韓駐中國大使金龍男轉達北韓領導人金正恩的口信給習近平，稱要將中朝關係加強為「世所羨慕」的關係。昨天中國外交部要求聯合國安理會盡快放寬對北韓的制裁措施。

中國外交部昨天發布王毅與拉夫羅夫的「中國和俄國外交部長關於當前全球治理若干問題的聯合聲明」，共有四大點：第一，反對將人權問題政治化，摒棄藉人權問題干涉別國內政和搞雙重標準」。

第二，民主模式不存在統一標準，應尊重主權國家自主選擇發展道路的正當權利，沒有任何國家應該把自己的民主模式強加在其他任何國家，「以推進民主為藉口干涉主權國家內政不可接受。」

第三，國際法是人類社會發展的基石。各國無一例外均應堅定維護以聯合國為核心的國際體系。

第四，國際社會應堅持踐行開放、平等、非意識形態化的多邊主義原則。對話應成為處理國際事務的基本方式，國際社會要團結不要分裂，要合作不要對抗。

中新網報導，針對部分國家指控的新疆進行「種族滅絕」，王毅回應，聯合國正在舉行的人權理事會會議上，80多個國家以共同或單獨發言形式聲援和支持中國在新疆問題上的正當立場。足以說明，公道自在人間，少數西方勢力的操弄根本代表不了國際社會。

他說，這幾天，少數西方勢力紛紛登台表演，對中國進行抹黑指責，但他們應該知道，編個故事、造個謊言就能肆意干涉中國內政的時代早已一去不復返了。

另據美國之音報導，王毅和拉夫羅夫在昨天舉行記者招待會，王毅說，各國都應該團結一致，反對各種形式的單邊制裁。

拉夫羅夫表示，西方的制裁拉近了俄羅斯與中國的關係。他說，「如果歐洲打破了這些關係，簡單地摧毀多年來建立起來的各種機制，那麼，這在客觀上可能會促使我們與中國的關係比與歐洲國家的關係更快地發展，」

此外，中俄還要求聯合國安理會常任理事國舉行峰會，討論目前國際政治局勢動盪升級問題。莫斯科表示，美國現在做法具有毀滅性的風險。