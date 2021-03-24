中國副外長嗆歐盟：沒資格當「人權教師爺」

中國外交部副部長秦剛。（中新社）

在歐盟 以迫害人權為由制裁中國 官員後，中國22日對十名歐洲議會和歐盟國家議員以及四個歐洲機構實施制裁回擊。同時，中國外交部分別召見歐盟駐中代表團團長及英國駐華大使表達不滿，而德國 、法國、比利時與荷蘭也召見中國駐當地大使，對北京的制裁措施表示反對。

據中國外交部網站23日消息，外交部副部長秦剛22日晚召見歐盟駐中代表團團長郁白，代表中國政府就此前歐盟外長會藉口所謂新疆人權問題作出單邊對中制裁決定，向歐方提出嚴正抗議和強烈譴責，並通報中方有關反制措施。

秦剛指出，歐盟基於涉疆謊言和虛假信息搞對中制裁，於實不符，於法無據，於理不合。歐方沒有資格以「人權教師爺」自居。中方敦促歐方認識到錯誤嚴重性並糾正錯誤，停止對抗，以免給中歐關係造成更大損害。中方維護國家主權、安全、發展利益的意志和決心堅定不移。

秦剛23日召見英國駐華大使吳若蘭（Caroline Elizabeth Wilson），就英方藉新疆人權問題對華實施單邊制裁，向英方提出嚴正抗議和強烈譴責。

美國之音報導，德國外交部國務秘書貝爾格（Miguel Berger）23日召見中國駐德國大使吳懇進行緊急磋商，貝爾格明確闡述了德國政府的看法，即中國對歐洲議會議員、科學家、政治機構以及非政府組織進行制裁，代表一個不妥當的升級，讓歐盟與中國的關係面臨不必要的壓力。

法國外交部亞洲事務部同一天召見中國駐法國大使盧沙野，對中國採取的制裁措施表示不滿。路透援引一名官員的消息說，盧沙野在會見中對他被告知的極度直接的特點顯然感到震驚，並試圖轉移話題。同時，比利時、荷蘭也因為有議員被列入制裁名單而召見中國大使。