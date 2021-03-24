我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美施打1億2821萬劑疫苗 32.4%成人接種

一艘長榮貨輪堵死世界經濟？癱瘓蘇伊士運河事件

「不能一邊制裁一邊合作」 歐中投資協定簽署卡關

中國新聞組／北京24日電

遭到歐盟、美國、英國、加拿大聯手針對新疆人權侵犯議題制裁後，中國隨即對歐盟進行反制裁。多名議員受到中國制裁的歐洲議會23日取消歐中全面投資協定（CAI）的審議，讓達成還不滿三個月投資協定，面臨審議暫緩的命運。

2020年12月底，歐盟與中國宣布完成CAI談判。該協定力爭在2022年法國任歐盟輪值主席國期間予以簽署，並交歐洲議會批准生效。但歐洲議會內部原本就對該協定有質疑聲音，不滿中方未能在禁止強迫勞動等人權規定上做出更具約束力的承諾。

自由亞洲電台報導，3月22日，歐盟外長以侵犯新疆穆斯林少數民族人權為由，決定對四名中國官員及一家機構祭出制裁。中國迅速反制，宣布對歐洲十名個人和四個實體進行反制裁，包括多名歐洲議會的議員、智庫和學者。

歐洲議會國際貿易委員會副主席居拉(Winkler Gyula)當天也做出快速反應，他說，鑑於歐盟與中國關係的最新發展，尤其是（中方）令人無法接受的制裁， 宣布取消原定23日針對「歐中全面投資協定」舉行的審議會。多位歐洲議會成員也表明，若同僚仍在被中國制裁的名單上，這個協定的審議就不可能繼續。

中國外交部發言人華春瑩23日在例行記者會上譴責這些制裁是「基於謊言和虛假信息」，她說，中方致力於發展中歐關係，主張合作，反對對抗，同時維護自身正當利益的決心和意志是堅定的。「歐方不能指望一方面講合作，一方面搞制裁，損害中國的利益，這沒有道理，也根本行不通。」

總部位於柏林的德國智庫全球公共政策研究所(GPPI)所長托斯滕·本納(Thorsten Benner)對北京選擇高調處理、大動作反制的言行感到「超乎尋常」，他認為鎖定推動中歐交流的學者與智庫的作法更是極端。本納預估，中國的強硬做法會帶來副作用，「北京正在把歐洲人推向華盛頓的懷抱」。

中國 歐盟 投資

上一則

呼吸就能接種…康希諾「吸入用」疫苗 獲批臨床試驗

下一則

氣氛差很多…中俄灕江宴共享美食 中美冰天雪地吃泡麵

延伸閱讀

德國召見中國大使「緊急會談」不滿北京報復性制裁

德國召見中國大使「緊急會談」不滿北京報復性制裁

中國擬推中俄旅遊通行證

中國擬推中俄旅遊通行證
西方就新疆制裁中國 華春瑩：他們不配當人權判官

西方就新疆制裁中國 華春瑩：他們不配當人權判官
中副外長召見歐盟代表：歐沒資格以「人權教師爺」自居

中副外長召見歐盟代表：歐沒資格以「人權教師爺」自居

熱門新聞

美方代表團中「染紫頭髮」的翻譯人員，引發不少爭議。(視頻截圖)

中美對話餘波盪漾 美方翻譯挨批「夾帶私貨」

2021-03-21 21:02
一張題為「兩個辛丑年對比」的圖片，在中美高層戰略對話首日會議後不久刷屏。（取材自人民日報）

兩個「辛丑年」對比照刷屏微博 網：中國已不是原來的中國

2021-03-20 12:25
「最美女翻譯」張京。（取材自新民周刊）

張京暴紅後…網關注「翻譯國家隊」四大女神

2021-03-23 08:00
寧夏固原市西吉縣一段紅衣女孩的笑容的短片在網路走紅。 （視頻截圖）

寧夏7歲女孩嫣然一笑引4500萬圍觀 網讚：長大絕對是美女

2021-03-17 10:00
前中國外交部副部長傅瑩。圖/中國發展高層論壇

談美中分歧 傅瑩：與50年前也無法相比

2021-03-20 10:01
楊潔篪在中美高層戰略對話中表示：美國沒有資格居高臨下同中國說話。（路透）

楊潔篪嗆美「中國人不吃這一套」 網淚喊：祖國強大了

2021-03-19 21:41

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
張京暴紅後…網關注「翻譯國家隊」四大女神

張京暴紅後…網關注「翻譯國家隊」四大女神
科州槍擊案確認受害者身分 兇嫌10項謀殺罪起訴

科州槍擊案確認受害者身分 兇嫌10項謀殺罪起訴
佛格森：美中較量 得台灣者得天下

佛格森：美中較量 得台灣者得天下
中國6年內侵台？ 美準印太司令：更迫在眉睫

中國6年內侵台？ 美準印太司令：更迫在眉睫
牙齒愈刷愈黃？牙醫曝變色真相 網：一輩子都刷錯了

牙齒愈刷愈黃？牙醫曝變色真相 網：一輩子都刷錯了