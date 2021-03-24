「不能一邊制裁一邊合作」 歐中投資協定簽署卡關

遭到歐盟 、美國、英國、加拿大聯手針對新疆人權侵犯議題制裁後，中國 隨即對歐盟進行反制裁。多名議員受到中國制裁的歐洲議會23日取消歐中全面投資 協定（CAI）的審議，讓達成還不滿三個月投資協定，面臨審議暫緩的命運。

2020年12月底，歐盟與中國宣布完成CAI談判。該協定力爭在2022年法國任歐盟輪值主席國期間予以簽署，並交歐洲議會批准生效。但歐洲議會內部原本就對該協定有質疑聲音，不滿中方未能在禁止強迫勞動等人權規定上做出更具約束力的承諾。

自由亞洲電台報導，3月22日，歐盟外長以侵犯新疆穆斯林少數民族人權為由，決定對四名中國官員及一家機構祭出制裁。中國迅速反制，宣布對歐洲十名個人和四個實體進行反制裁，包括多名歐洲議會的議員、智庫和學者。

歐洲議會國際貿易委員會副主席居拉(Winkler Gyula)當天也做出快速反應，他說，鑑於歐盟與中國關係的最新發展，尤其是（中方）令人無法接受的制裁， 宣布取消原定23日針對「歐中全面投資協定」舉行的審議會。多位歐洲議會成員也表明，若同僚仍在被中國制裁的名單上，這個協定的審議就不可能繼續。

中國外交部發言人華春瑩23日在例行記者會上譴責這些制裁是「基於謊言和虛假信息」，她說，中方致力於發展中歐關係，主張合作，反對對抗，同時維護自身正當利益的決心和意志是堅定的。「歐方不能指望一方面講合作，一方面搞制裁，損害中國的利益，這沒有道理，也根本行不通。」

總部位於柏林的德國智庫全球公共政策研究所(GPPI)所長托斯滕·本納(Thorsten Benner)對北京選擇高調處理、大動作反制的言行感到「超乎尋常」，他認為鎖定推動中歐交流的學者與智庫的作法更是極端。本納預估，中國的強硬做法會帶來副作用，「北京正在把歐洲人推向華盛頓的懷抱」。