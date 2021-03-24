毛澤東變蝙蝠俠 澳洲畫作被指「辱華」下架

由雪梨藝術家Luke Cornish所創作的作品。（取材自aMBUSH Gallery圖片）

澳洲 國立大學一個3月12日起舉行的藝術展中，有作品被指涉及種族歧視 與「辱華」，遭主辦方撤下。捲入爭議的作品包括在毛澤東肖像畫上蝙蝠俠頭罩的人民幣紙鈔，以及用小熊維利代替毛澤東肖像的人民幣鈔票。

有關作品是由雪梨藝術家Luke Cornish所創作的「Don't Shoot the Messenger」中的其中一幅作品。

作品是一張人民幣，而人民幣上的毛澤東頭像上戴上了蝙蝠俠的面具。而作品的簡介上寫上了「向那個在武漢濕貨市場吃了蝙蝠的人致敬，他讓世界停止了（這可能沒有發生）。」

而在另一幅作品中，藝術家將人民幣上的毛澤東頭像改成了小熊維尼。

主辦單位接獲當地華人投訴後，於18日撤下「蝙蝠俠」作品，隨後有消息指作品中的另外兩幅亦被撤下，包括「小熊維尼」作品。

主辦單位其後就有關作品致歉，並澄清只撤下了「蝙蝠俠」作品，「作為一家社會企業，我們盡力展示維護所有社區的藝術，並對給社區成員造成的傷害深表歉意。」

香港01報導，作者接受澳洲特别廣播服務公司（SBS）訪問時表示，該組人民幣主題的創作目的是對政權批評及對新冠病毒起源陰謀論的諷刺，對結果產生涉及種族歧視的誤解和傷害致歉。不過他對涉及政權批評的部分不會道歉，作者表示因展覽主題是批評各國政府惡待人民，包括中國 政府。

除了針對中國外，展覽還包括針對美國、委內瑞拉、阿富汗、澳洲等的作品，包括以川普狂熱支持者成為美元紙幣肖像的作品，有耶穌穿着澳洲國旗內褲，倒吊十字架的畫作等。