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氣氛差很多…中俄灕江宴共享美食 中美冰天雪地吃泡麵

中國新聞組／北京24日電
王毅和拉夫羅夫在灕江邊，一邊欣賞美景，一邊共享美食。(取材自俄國外交部臉書)
王毅和拉夫羅夫在灕江邊，一邊欣賞美景，一邊共享美食。(取材自俄國外交部臉書)

火藥味十足的中美阿拉斯加會談19日剛結束，中俄兩國外長22日起展開兩天會晤。和中美雙方針鋒相對的氣氛不同，中俄雙方誓言將在核心利益問題上做彼此的堅強後盾。此外，兩場會談氣氛差很多，中俄在桂林會晤，雙方賞景共進午餐，中美會晤則選在冰天雪地的阿拉斯加吃泡麵。

路透報導，中美會晤選在了冰天雪地的阿拉斯加，中俄外長會晤所在的廣西桂林則有「桂林山水甲天下」的美譽。

香港01報導，拉夫羅夫3月22日至23日訪問中國，同中國外長王毅在桂林會晤。這次中俄高層會晤的氛圍與近日的中美高層會晤氛圍迥異，這從一些細節就能看出來。

雙方除了舉行聯合記者會、發布聯合聲明，王毅和拉夫羅夫當天還一起享用工作午餐，雙方在灕江邊，一邊欣賞美景，一邊共享美食。俄羅斯外交部23日還在Facebook上公布照片，並寫道：「王毅在灕江邊一個『船』形的地方，為俄羅斯同僚安排了工作午餐。」

王毅當天會晤拉夫羅夫時說，在桂林見面十分明智，「桂林山水甲天下，相信一定會給各位留下很好的回憶。」拉夫羅夫則說：「非常感謝您邀請我們來中國這個美妙的角落。」

這次中俄高層會晤的友好氣氛與近期中美高層會晤的氣氛可以說是截然不同。

中共中央政治局委員楊潔篪、中國外交部長王毅和美國國務卿布林肯、國安顧問沙利文3月18日至19日在阿拉斯加州安克拉治舉行兩天的會晤，兩國官員在全球媒體鏡頭前激烈交鋒，引發全球關注。

在中美高層在阿拉斯加州會晤之前，美國就制裁24名中國官員，此舉引發中國強烈不滿。楊潔篪和王毅又當面質疑美國的待客之道。此外，會晤也沒有安排午餐會或晚餐會，楊潔篪透露他吃的是泡麵。

王毅 中國 阿拉斯加州

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