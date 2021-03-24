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美媒：中共百年黨慶無閲兵 為減輕國際壓力

中國新聞組／北京24日電

中國共產黨今年7月1日將舉行建黨百周年紀念卻沒有安排閲兵。有專家分析認為，國家主席習近平是歷來進行大閲兵次數最多的領導人，沒有閱兵的「低調黨慶」恐與近日國際關係惡化有關。也有評論稱，建黨百年華誕與建國70周年涵義不同，沒有安排閲兵也是情理之中。

雖然沒有閱兵，但中央軍委政治工作部主任助理李軍少將指出，中央軍委對軍隊慶祝活動作了統一安排，包括舉行慶祝大會、開展黨史學習、召開理論研討會和座談會等。 

自由亞洲電台報導，自2012年習近平上台以來，已舉行五次閲兵，習近平可以說是中共歷來領導人進行大閲兵次數最多的一位。上一次是2019年建國70周年在北京舉行的大閲兵。

河北時事評論人士岳軍說，官方公布的慶祝活動內容看不出激奮人心的安排，「建黨100周年，無論從黨史還是從他的執政地位來說，都跟重大的題目不太相符」。岳軍覺得「因為中共在這種事情上，從來就是強調凝聚力」，沒有這樣一個勝利或者高度，應該不符合100周年的慶典活動。

異議人士季風認為，與過去相比，中共百年黨慶可稱為低調，歸根結底是為了減輕國際壓力。如今中美交惡，又與歐盟、加拿大、澳洲、日本等國關係惡化，中國可以說是四面楚歌。

直新聞報導，時事評論員曹衛東表示，建黨百年華誕與此前建國70周年涵義有所不同，本次建黨百年華誕沒有安排閲兵儀式也是情理之中。

曹衛東說，此前在建黨50、60周年等整十周年，均未安排閲兵儀式。當今國家安全形勢日趨複雜，軍隊統籌練兵備戰，是以訓練促進國防建設，也是在以實際行動來保衛祖國，保衛人民，慶祝建黨百年華誕。

習近平 中共 中國

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