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一艘長榮貨輪堵死世界經濟？癱瘓蘇伊士運河事件

中禁止官方使用特斯拉 馬斯克上央視滅火

中國新聞組／北京24日電
央視（CCTV）記者以影像連線的方式，獨家採訪參與中國發展高層論壇2021年會的馬斯克。(路透)
央視（CCTV）記者以影像連線的方式，獨家採訪參與中國發展高層論壇2021年會的馬斯克。(路透)

日前傳出美國電動車大廠特斯拉（Tesla）遭中國官方禁用，特斯拉執行長馬斯克即刻滅火。他23日表示，中國未來十年的經濟發展會愈來愈好，並致力邁向以永續能源為特點的未來。因此，就長期而言，中國將成為特斯拉最大的市場，同時也將成為特斯拉生產最多輛車、擁有最多客戶的地區。

本報系經濟日報報導，馬斯克23日接受央視連線採訪時說，他對中國「十四五」規畫所承諾的低碳經濟與永續能源經濟，感到印象深刻，而中國致力於讓碳排放在2030年前攀峰，並在2060年前實現永續能源經濟的願景，是個相當積極且偉大的目標。他盼更多國家也能跟進，並設立這些目標。

馬斯克也說，他樂觀認為中國的未來將是美好的，中國正朝全球最大經濟體邁進，並在未來變得愈來愈繁榮，而「十四五」規畫將是達成這個榮景的重要階段。

工商時報報導，馬斯克受訪時表示，中國規畫高質量發展和擴大內需的目標，未來十年中國經濟走勢持續向好，尤其看好發展可持續能源的規畫。馬斯克指出，從長遠來看，中國將成為特斯拉最大的市場，也是生產最多車輛、擁有最多客戶的地方。

馬斯克對中國市場的信心早顯現於特斯拉的企業布局，他指出，中國電動車在整體汽車市場占比較小，因此車企充滿機會。特斯拉上海超級工廠自2019年開始生產Model 3，每周產能超過5000輛。乘聯會數據指出，特斯拉2021年2月份銷量年增470％，占中國純電動車市場分額逾兩成。

外媒日前報導，中國官方指特斯拉車上安裝的鏡頭存在安全疑慮，限制軍隊人員和重點國企員工使用特斯拉汽車，以防止洩露國安訊息。馬斯克20日在中國發展高層論壇對此回應，特斯拉絕對不會從事間諜行為，更將特斯拉處境比做TikTok，呼籲中國避免不必要憂慮。

中國 特斯拉 馬斯克

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