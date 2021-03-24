「電視認罪」當宣傳…因人權組織投訴 美國FCC要調查央視

美國聯邦通訊委員會表示，將調查中國央視(CCTV)在美國的第四頻道(CCTV-4)及其英語頻道中國環球電視網(CGTN)。(路透)

美國聯邦通訊委員會（FCC）22日表示，將接受人權組織「保護衛士」（Safeguard Defenders）要求，調查中國 中央電視台(CCTV)在美國的第四頻道(CCTV-4)及其英語頻道中國環球電視網(CGTN)。「保護衛士」指控，央視在美國播出的頻道有意播出虛假信息，違反美國聯邦通訊委員會的有關規定。「保護衛士」在英國 提出的投訴，迫使央視喪失當地的廣播執照。

據美國之音報導，總部位於西班牙的人權組織「保護衛士」向FCC提交長達32頁的訴狀，公開要求對央視展開調查；「保護衛士」指控的重點是央視「電視認罪」的做法。

據了解，央視將不同國籍的人在被中國當局拘押期間，被迫做出虛假陳述，在電視上表達悔恨和內疚，北京方面隨後將他們的露面作為宣傳素材，在世界各地播出畫面，還在CGTN的美國網站上發布；「保護衛士」表示，這直接違反FCC有關「廣播公司不得故意歪曲新聞」的規定，以及FCC所認定「操縱或歪曲新聞是違背公共利益的最令人髮指的行為」這一立場。

據報導，美國公民 虞英曾在上海被關押近兩年，她和丈夫、英國人韓飛龍（Peter Humphrey）被判在從事企業調查業務時非法持有個人信息。他們否認了這一指控。在審判之前，這對夫婦出現在央視於世界各地播出的節目中。

「保護衛士」在其網站說，該組織曾在2019年12月向FCC提出對中國央視30頁投訴，但沒有得到回覆，今年3月17日又再次致函FCC的負責人，要求對CCTV-4及CGTN調查。美國聯邦通信委員會的一位女發言人表示，正在對「保護衛士」提出的要求進行審議。

華爾街日報報導指出，英國監管機構Ofcom 2月對CGTN採取的停播行動，部分原因就是收到「保護衛士」組織的投訴。「保護衛士」還在加拿大提起類似的訴訟，加拿大最高廣播事務管理局表示正在審查對央視的投訴。

澳洲電台SBS也決定暫停播出央視和環球電視網的節目。在澳洲電台SBS決定暫停播出央視和環球電視網的節目後，中國外交部當時發出一份聲明說，SBS此舉「是典型的政治迫害」

中國央視和外交部目前還沒有對「保護衛士」向美國聯邦通信委員會提出投訴發表看法。