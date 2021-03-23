我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英勇還擊匪徒 金山華裔婆婆將捐剩餘眾籌款

販毒集團美墨邊境走私人口 傳中國人價碼5000元

氣候變遷會議 中美再交鋒受矚

編譯李京倫／綜合報導
美國氣候特使柯瑞（左二）和中國氣候變化事務特別代表解振華（右二）23日將參加氣候變遷視訊會議，圖為兩人2015年在聯合國氣候變遷大會場邊談話。（美聯社）
美國氣候特使柯瑞（左二）和中國氣候變化事務特別代表解振華（右二）23日將參加氣候變遷視訊會議，圖為兩人2015年在聯合國氣候變遷大會場邊談話。（美聯社）

美國氣候特使柯瑞中國氣候變化事務特別代表解振華23日將參加一場關於氣候變遷的視訊會議，這是美中上周在阿拉斯加州針鋒相對以來，雙方高層首次同時出席會議。拜登政府和中國多方面競爭但在氣候問題合作策略是否可行，將有初步結果。

這場「氣候變遷部長級會議」由中國主辦，歐洲、加拿大等數十國部長與會。會議形式是2017年美國川普政府退出巴黎氣候協定後，由中國、歐盟、加拿大共同制定，參加者都是主要碳排放國。

消息人士說，柯瑞決定參加這場會議，目的是顯示美國已重回氣候問題談判桌。拜登就任以來，柯瑞和解振華已私下多次溝通，協商建立有關氣候問題的溝通機制，而23日的會議是兩人首次參加正式會議。

華爾街日報報導，美國政壇要求拜登堅守競選承諾，對中國保持強硬。共和黨國會議員和國安體系的鷹派擔心，中國可能利用柯瑞與氣候談判分化拜登政府。

今年1月，共和黨聯邦參議員羅姆尼在國會任命聽證會上，告訴國務卿被提名人布林肯：「希望你永遠不會為了取得氣候議題上的優勢好讓柯瑞大肆宣傳，而在對中策略上讓步。」當時布林肯用力搖頭表示同意。

環保團體綠色和平駐北京資深政策顧問李碩說，中國決策者同樣擔心，美國將藉由氣候方面的合作，換取中國在其他方面讓步。

柯瑞曾在1月的記者會上說，美國在氣候議題上與中國合作「是非常重要的特例」，不會拿其他方面來交換。知情人士說，柯瑞所作所為都與美國國安團隊協調過。

美國和中國都曾展現出，想在11月聯合國氣候會議前設定宏大目標的企圖心。拜登料將在4月22日全球環境峰會前宣布美國新設定的氣候目標。中國官方則提議在峰會場邊舉辦中國國家主席習近平與拜登的視訊會議。

中國 美國 柯瑞

上一則

習近平福建考察 彭麗媛疫後罕見露面

下一則

吉舖湧現 香港旺角、尖沙咀租金摔4成 羅素街、蘭桂坊跌3成

延伸閱讀

給拜登2頁忠告寫了什麼？川普只透露「想看到他做好」

給拜登2頁忠告寫了什麼？川普只透露「想看到他做好」
美23位議員聯名致函拜登 籲與台灣洽簽自由貿易協定

美23位議員聯名致函拜登 籲與台灣洽簽自由貿易協定
拜登政府研擬3兆美元經濟發展計畫 推動基建及增稅

拜登政府研擬3兆美元經濟發展計畫 推動基建及增稅
美墨湧最大移民潮 白宮措手不及

美墨湧最大移民潮 白宮措手不及

熱門新聞

美方代表團中「染紫頭髮」的翻譯人員，引發不少爭議。(視頻截圖)

中美對話餘波盪漾 美方翻譯挨批「夾帶私貨」

2021-03-21 21:02
一張題為「兩個辛丑年對比」的圖片，在中美高層戰略對話首日會議後不久刷屏。（取材自人民日報）

兩個「辛丑年」對比照刷屏微博 網：中國已不是原來的中國

2021-03-20 12:25
寧夏固原市西吉縣一段紅衣女孩的笑容的短片在網路走紅。 （視頻截圖）

寧夏7歲女孩嫣然一笑引4500萬圍觀 網讚：長大絕對是美女

2021-03-17 10:00
前中國外交部副部長傅瑩。圖/中國發展高層論壇

談美中分歧 傅瑩：與50年前也無法相比

2021-03-20 10:01
楊潔篪在中美高層戰略對話中表示：美國沒有資格居高臨下同中國說話。（路透）

楊潔篪嗆美「中國人不吃這一套」 網淚喊：祖國強大了

2021-03-19 21:41
河北齊家營村張姓一家五口被發現遇害。（取材自大象新聞）

燈一直未滅 揭河北一家5口被滅門 兇手就住隔壁

2021-03-21 12:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
影／至少10死包括1警 科州超市爆槍擊 1裸男被捕

影／至少10死包括1警 科州超市爆槍擊 1裸男被捕

真的懷了第4胎？張柏芝肚子隆起照曝光

真的懷了第4胎？張柏芝肚子隆起照曝光
亞裔長者紐約地鐵遭襲 嫌犯罵「該死亞洲人」調查仇恨犯罪

亞裔長者紐約地鐵遭襲 嫌犯罵「該死亞洲人」調查仇恨犯罪
金髮妹拍比基尼照下方「凸現」超尷尬 她曝真相網笑瘋

金髮妹拍比基尼照下方「凸現」超尷尬 她曝真相網笑瘋
不堪染疫後遺症 Texas Roadhouse創辦人輕生

不堪染疫後遺症 Texas Roadhouse創辦人輕生