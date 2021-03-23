「戰狼」發言挨批 中駐法使館反擊：因「瘋狗」太多

中國大陸與法國近日因台灣問題掀起一場激烈的罵戰。圖為中國駐法國大使盧沙野。（取材自中國駐法國大使館官網）

中國 駐法大使盧沙野 「小流氓」失言風波越演越烈，對於外界指責「戰狼」出擊行為，駐法國使館發布新聞稿回稱，「那是因為『瘋狗』太多太凶」。對此，法國外交部嚴正譴責中國使館不尊重外交公約，並要求22日召見盧沙野。盧沙野拒絕，並稱23日再前往說明。

為阻止法國參議院友台小組主席李察（Alain Richard）訪問台灣，駐法國大使盧沙野早前曾致函李察要求他取消。以後因為一句「小流氓」引發法國各界批評，不少人紛紛在推特 上譴責盧沙野。

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面對外界指責，中國駐法使館發表近1500字的新聞稿表示，「如果真有『戰狼』的話，那是因為『瘋狗』太多太凶，包括一些披著學術和媒體外衣的『瘋狗』對中國瘋狂撕咬」。

新聞稿並稱，「（中國）對外來的攻擊忍氣吞聲、息事寧人。這樣的時代已經一去不復返了」；「對待朋友，我們滿腔熱情；對待惡人，我們也有鬥爭之道」。

面對中國大使館不斷放話與法國各界的持續聲討，法國外交部指出，「有鑒於中國大使館過去幾天公開的不當發言，包括對於國會議員與一名學者的污辱和威脅，我們在此提醒維也納外交關係公約中對於外館運作的基本規範，例如對於公開言論。中國使館請謹守公約」。

對此，外長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）在推特上一連發出兩則貼文，他寫道：「中國駐法使館針對歐洲議員、學者與外交人員的言論與行為完全不可接受。我已要求召見中國駐法大使，以嚴正提醒他這些訊息。」

就當外界還在猜測何時會召見之時，中國使館在勒德里安推文後半小時自行於推特上爆料，寫道：「大使盧沙野今天因行程關係無法前往法國外交部。他明天將會前往外交部，針對歐盟制裁中國人員與機構，以及台灣相關問題進行說明。」