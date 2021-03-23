反西方制裁 中俄擬擺脫美元結算

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（左）於22日至23日訪問中國，與中國外長王毅舉行會談。圖為兩人22日在廣西桂林舉行會談。（俄羅斯外交部提供）

美中高層對話結束後，俄羅斯 外長拉夫羅夫昨天抵達中國 展開為期兩天訪問，拉夫羅夫在啟程前接受央視訪問時表示，要和中國聯手應對西方制裁，包括增強科技產業自主創新，推進以本地貨幣結算，擺脫由西方控制的國際支付體系（意指美元結算）。

據了解，近年來俄羅斯積極降低對美元的依賴，從2014年以來，俄羅斯在本幣結算、購買人民幣計價的金融產品，及外匯存底等方面開始與人民幣有密切關係。

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拉夫羅夫表示，國際局勢正在發生非常深刻的變化，新的經濟增長中心、金融力量和政治影響中心正在加強，但以美國 為首的一些西方國家正試圖阻止這些客觀趨勢，不惜一切代價保住自己在全球經濟和國際政治中的支配地位，將自己的意志和要求強加別國。

為應對美國等西方國家制裁，拉夫羅夫倡議，中俄應強化在聯合國框架下就「立即結束單邊強制措施」合作，透過增強科技產業自主創新，推進以本地貨幣結算，擺脫由西方控制的國際支付體系。

拉夫羅夫還表示，今年是「中俄睦鄰友好合作條約」簽署20周年，雙方已商定將條約延期，還會共同舉行慶祝活動。

來源：东方卫视环球交叉点