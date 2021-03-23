中俄控美「單邊霸凌」、拉幫結派搞「陽謀」

中國外交部長王毅22日在廣西桂林與俄羅斯外長拉夫羅夫會晤。（新華社）

美中高層對話結束後，美國 另兩大宿敵俄羅斯 與北韓與中國 走近。昨天俄羅斯外長拉夫羅夫抵華展開為期兩日的訪問，他與中國國務委員兼外交部長王毅均表示，美方應停止單邊霸凌行徑，停止拉「小圈子」再搞集團對抗。

美中會談結束，拉夫羅夫昨天訪中，時機敏感，備受矚目。據中國外交部網站消息，雙方在廣西桂林會面，首先就共同關心的國際和地區問題進行了戰略溝通，達成「廣泛共識」，包含對美問題、伊朗核問題、阿富汗與緬甸等問題；以及對聯合國改革、應對氣候變化、亞太形勢等熱點問題協調了立場。今日雙方將繼續對雙邊關係和國際地區形勢舉行會談。

來源：China Daily

在對美問題上，兩國外長表示，國際社會都認為美方應反思近年來其所做所為給全球和平及發展帶來的損害，停止單邊霸凌行徑，停止干涉他國內政，停止拉「小圈子」再搞集團對抗。各國都應遵循「聯合國憲章」宗旨和原則，奉行真正的多邊主義，致力於國際關係民主化，接受並促進不同社會制度和發展道路國家和平共處、共同發展。

根據俄羅斯外交部22日在俄社交網站VK上發布的視頻顯示，拉夫羅夫一行人在桂林的遊船上向其他遊客揮手。（俄外交部視頻截圖）

拉夫羅夫接受央視採訪時稱，中俄的首要任務是繼續加強兩國在國際舞台中的高水平合作，並稱為了應對制裁，中俄應藉勢增強自主科技創新，逐步擺脫西方控制的國際支付體系等方式，降低制裁帶來的風險。

中國外交部發言人華春瑩昨天回應，中俄發展不針對特定國家，關係坦坦蕩蕩，不像個別國家拉幫結派，有著不可告人的陰謀，甚至陽謀。中國和俄羅斯一直堅決反對美國動輒對其他國家實施單邊非法制裁，實施「長臂管轄」，雙方在此立場完全一致。中俄將繼續在這方面加強密切溝通協作。

來源：东方卫视环球交叉点

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