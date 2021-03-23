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加拿大前外交官康明凱在北京受審 26國外交官被拒旁聽

中國新聞組／北京23日電
加拿大前外交官康明凱涉非法刺探、提供國家秘密案，22日上午在北京第二中級法院開庭。因涉國家秘密案件不公開審理，包括美、加等國28名外交官被拒之門外。（路透）
加拿大前外交官康明凱涉非法刺探、提供國家秘密案，22日上午在北京第二中級法院開庭。因涉國家秘密案件不公開審理，包括美、加等國28名外交官被拒之門外。（路透）

加拿大公民史佩弗（Michael Spavor）被指控從事間諜活動案件審判後，另一名加拿大公民、前外交官康明凱（Michael Kovrig）案件昨天在北京市第二中級人民法院開庭審理，大批警員戒備並拉起封鎖線。跟審理史佩弗案如出一轍，法院以案件涉及國家秘密為由，拒絕加拿大駐華使館人員進入旁聽，來自26國的28名外交官也被拒門外，法院審理後，將擇期宣判。

來源：YouTube

綜合媒體報導，中國外交部發言人華春瑩昨天強調，中方依法保障康明凱的訴訟權利，批評加方駐華使館人員對案件「指手畫腳」，干涉中國司法主權。

報導說，康明凱遭拘押逾兩年，被控「為境外刺探國家秘密、情報罪」，法院昨天進行不公開開庭審理，康明凱及其辯護律師到庭參加訴訟，法院將依法擇期宣判。

針對康明凱一案，加拿大駐中國大使館臨時代辦倪杰民（Jim Nickel）表示，「我們多次要求旁聽對康明凱的庭審，但都被拒絕。現在我們看到庭審程序本身不透明，我們對此非常不安。」

美國駐華大使館代理公使柯有為（William Klein）則表示，美國總統拜登和國務卿布林肯曾說過，在處理加拿大遭到拘留的公民案件時，美國將把他們視為美國公民對待。

據報導，在康明凱開庭當日，有來自26個國家的28名外交官聚集到法院門外，他們包括美國、英國、德國、澳洲、紐西蘭、荷蘭和捷克的外交官，不過他們都被拒絕進入旁聽。

康明凱的妻子表示，丈夫及另一名被中國扣留的加拿大公民史佩弗都是無辜的，只是捲入地緣政治爭議，形容兩人被扣押是不公義，必須繼續爭取兩人獲釋。

史佩弗19日在遼寧省丹東市中級人民法院就被控為境外刺探、非法提供國家秘密罪的案件出庭受審，案件不公開審理，丹東市法院將擇日宣判。審訊現場也有來自八個國家的十名外交人員想參加旁聽。不過，由於案件涉及國家秘密，這些外交官也不準進入審判大廳。

康明凱和史佩弗2018年在中國被捕，去年6月正式被起訴。加拿大一直認為事件與應美國要求拘捕華為副董事長孟晚舟有關。

加拿大前外交官康明凱涉非法刺探、提供國家秘密案，22日上午在北京第二中級法院開庭...
加拿大前外交官康明凱涉非法刺探、提供國家秘密案，22日上午在北京第二中級法院開庭，大批警員戒備並拉起封鎖線。（路透）
加拿大前外交官康明凱案，北京法院22日開審。(美聯社)
加拿大前外交官康明凱案，北京法院22日開審。(美聯社)

加拿大 美國公民 中國

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