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載著民兵？中國220艘漁船泊南海爭議岩礁 菲律賓籲召回

中國新聞組／北京22日電
中國200多艘漁船3月7日就出現在牛軛礁（Whitsun Reef）周邊海域。（美聯社）
中國200多艘漁船3月7日就出現在牛軛礁（Whitsun Reef）周邊海域。（美聯社）

南海主權問題始終紛爭不斷，菲律賓政府日前表示，在南海一處與中國有主權爭議的岩礁附近，發現超過200艘中國籍漁船。不過，菲律賓政府僅表達了「擔憂」，並未立即向中國提出抗議。

美國之音引述美聯社報導，菲律賓政府20日表示，大約220艘中國漁船本月7日停泊在牛軛礁（Whitsun Reef，菲方稱Julian Felipe）周邊海域。此岩礁位於菲律賓西部巴拉望省Bataraza鎮以西約175海里（324公里）的迴旋鏢形狀的淺珊瑚區。

菲方聲明，該岩礁完全位於菲律賓的專屬經濟區內，享有開發或保護任何資源的專屬權利。聲明說，大量中國船隻的出現，可能會有過度捕撈、破壞海洋環境及航行安全的風險，「引發擔憂」。聲明還說，這些中國船隻被發現時並沒有在捕魚、船上人員是「民兵」。

菲律賓外交部長洛欽（Teodoro Locsin Jr.）21日表示，在提出外交抗議之前，他正在「等待國家安全顧問和國防部長的開火命令」。

中國200多艘漁船3月7日就出現在牛軛礁（Whitsun Reef）周邊海域。（...
中國200多艘漁船3月7日就出現在牛軛礁（Whitsun Reef）周邊海域。（美聯社）

菲律賓國防部長洛倫扎納則呼籲中國召回民兵船隻，稱這些船隻的存在是「明顯的軍事化挑釁行為」。

中國駐菲律賓馬尼拉大使館目前並無針對此事發出回應。

菲律賓總統杜特蒂多次被國內反對人士批評未能對抗中國在南海的侵略行為，讓中國可以繼續無視2016年國際法庭宣布中國在南海不享有「歷史性權利」的裁決。杜特蒂上任後多次尋求中國的基礎設施資金以及貿易和投資，以及新冠疫苗。

報導指，美國此前曾指責中國利用海上民兵組織對南中國海其他有主權聲索的國家和地區進行「恐嚇、脅迫和威脅」。美國前國務卿龐培歐去年7月表示，中國在南中國海的主權聲索「完全不合法」。這是美國政府首次在南中國海主權爭議問題上表明立場。

中國 美國 國防部

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