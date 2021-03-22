新聞評論／中美火爆交鋒的情緒與玄機

美中高層在阿拉斯加的兩天會談落幕。首日雙方火爆交鋒，激烈互嗆；次日未發表聯合聲明，亦未舉行共同記者會。這場會談留給外界的印象，似乎就只留下濃烈的火藥味。然而，外界若只看到衝突，恐怕也會失去對會談全貌的完整觀察。

首需注意的是，這場會議前，美方精心安排了連串的外交動作。先是美日印澳的四方安全對話，舉行了元首線上峰會；接著，分別與日本和韓國舉行外長和防長的「二加二會議」。中方認為，這是美國 布下天羅地網，拉幫結派對中施壓。

為促成這次會議，中方百般委屈，同意地點設在阿拉斯加，同意美方主導會議與媒體的安排。未料會談開始前，美方宣布對包括人大常委會副委員長等廿四名中港高官進行金融制裁，被中方認為是故意下馬威。美方代表布林肯一開場，即強硬指責被中國 視為內政與核心利益的港、疆、台事務；中方代表楊潔篪 也高調回嗆：「美國沒資格居高臨下同中國說話，中國人不吃這一套！」

楊潔篪展示了頭號戰狼式外交，布林肯也火藥味十足。這在過去美中互動中非常罕見，當然引起全球注目，認為兩邊的衝突已經表面化。但這次交鋒的本質為何？

中國是個由上而下的指導型社會，從習近平的公開發言，可見風向之一二。去年底，他敦促官員「認清東升西降的大趨勢，中國之治和西方之亂的鮮明對比」。他最近在「兩會」上再度提到：「中國已可以平視這個世界，不像我們當年那麼土了」。

中共的宣傳，把會談裡的強烈發言升高到民族主義的層次。官媒刻意發布所謂「兩個辛丑年對比」的圖片，稱這象徵《辛丑條約》以來的120年中國人終於站起來了，可以平視帝國主義。中方的發言，自負與自卑交織：過去有很長的時間都在仰視西方世界，現在終於能擺脫自卑，改為平視。

有人譏諷，楊潔篪的表演，是為了給中國觀眾看。事實上，美國又何嘗不是？布林肯特意叫回媒體，就是怕輸在鏡頭之前。拜登政府目前在國會僅勉強維持多數，有鑑於在任總統幾乎都輸掉首次期中選舉，拜登目前所有政策都以贏得年底勝選為最高目標。目前有近九成美國人視中國為競爭對手或敵人，拜登政府對中國強硬，是維持兩黨共識與爭取美國民心的不二法門。美國從實力地位出發，糾合盟國及夥伴以民主價值的高度制衡中國；中國別無選擇，只能升高對抗層次，對美國的人權民主價值叫板挑戰。

會前，許多人非常悲觀，認為美中會談一定淪為各說各話；在雙方火爆互嗆後，不少人更認為兩強將進入新型對抗關係。然而，我們並不同意這場會談「完全失敗」的說法，也不同意中方聲稱「拜登政府完敗」的主張。儘管雙方都頗有情緒，但兩邊仍繼續第二、第三回合的議程，顯示雙方仍能自我克制，以理性方式處理分歧。一名美國高層官員甚至形容，閉門後的會議氣氛平靜，談話有實質內容，嚴肅而直接。

對於楊潔篪的激烈批評，美方淡化處理，並稱有「防禦性回應」並不意外。布林肯則說，雙方在伊朗、北韓、阿富汗和氣候變遷等有共同利益之處，取得了進展。楊潔篪則在大陸媒體聯訪時稱，雙方雖存在一些重要分歧，這次戰略溝通是坦率的、建設性的、有益的。

整體而言，這次美中會談，是衝突大於合作。台灣身為美中爭奪場域周邊國家，不能因兩國升高對立而叫好，對抗絕對對台不利，台灣更要審慎因應。（轉載自聯合報社論）