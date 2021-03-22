中美火爆交鋒後俄外長訪華 環時：時機非巧合

俄羅斯外長拉夫羅夫與中國外長王毅會面。（取材自環球時報）

俄外長拉夫羅夫今起到中國 訪問，時值中美會談剛結束，美國 國務卿布林肯也在今天參加北約組織外長會議，與歐盟領導人討論應對中俄等問題，外界解讀拉夫羅夫此行是中國欲藉此拉幫結派、聯俄抗美，並可能探討兩國峰會事宜。環球時報評論文章也稱：中美「火力全開」對話後，俄外長就訪華怎會是巧合？

拉夫羅夫於22日至23日對中國進行訪問，由於時間敏感，受到國際輿論的特殊關注。央視專訪了臨行前的拉夫羅夫，他表示，當前中俄關係處於歷史最好水平，中俄協作的模式不受國際形勢變化等因素影響，不針對任何第三國。

拉夫羅夫強調，以美國為首的西方國家仍在國際事務中奉行霸權政策，中俄的首要任務是繼續加強兩國在國際舞台中的高水平協作，共同推動世界多極化發展和區域一體化協作。

他並稱，美國等西方國家應該清楚，搞制裁毫無益處，對俄羅斯 和中國施加制裁也是不明智的。為應對制裁，中俄除了應強化在聯合國框架下就「立即結束單邊強制措施」開展的合作外，還都應藉勢增強自主科技創新，逐步擺脫西方控制的國際支付體係等方式，降低制裁帶來的風險。

他表示，今年是「中俄睦鄰友好合作條約」簽署的第20個年頭，兩國將共同慶祝，雙方也已商定將條約延期，並賦予其新的時代內涵。

官媒環球時報昨天刊出評論稱，中美高層剛剛在阿拉斯加結束了一場「火力全開」的對話；而美俄近期也經歷了幾輪激烈的交鋒，俄羅斯甚至召回了駐美大使。人們相信，拉夫羅夫在這個關頭訪華「不會是巧合」。

評論指出，拜登政府向中俄都打出了讓人眼花撩亂的外交組合拳。但美國越霸道，中俄對協作的展示將越堅決。而且今年適逢「中俄睦鄰友好合作條約」簽署20周年，兩國都將邁入新的發展階段。

評論指出，王毅談到中俄兩國合作抗疫時曾用了「中俄組合」這個詞。雙方的戰略協作通俗概括起來就是「結伴不結盟」，拉夫羅夫訪華此行，也需要從戰略意義上去看。

正觀新聞引述中國現代國際關係研究院原院長季志業認為，美國對華、對俄兩頭施壓似乎也構成了拉夫羅夫訪華的一大背景；此行可能還會探討中俄兩國最高領導人會晤事宜。

華東師大終身教授馮紹雷指出，拉夫羅夫訪華會不會推進中俄「聯手抗美」，取決於美國本身。如果任何極端勢力執意要與中俄兩國為敵，那麼中俄雙方自然會以相應的適當方式合作抗壓。

拉夫羅夫兩天訪華行程中，中俄外長還安排了23日在桂林會談。馮紹雷表示，拉夫羅夫外長此去桂林並非政治安排，而是疫情期間各方面接待條件更為方便的一個地方。