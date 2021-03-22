觀察站／中國經濟的三個陷阱

中美阿拉斯加之約，惹出的議論紛紛，過了這些天也欲罷不能。放下對國際大格局、中美大關係等方面的是是非非，僅就中國 經濟層面而言，不能不承認其很有可能 「載入史冊」，因其帶出了兩個「三」，一是出現帶來經濟重大轉折的「三個首次」，一是面對發展前景上的「三大陷阱」。

中美阿拉斯加之約，情節絕對出人意料，特別是那著名的16分鐘，情勢卻可稱預料之中，特別是各說各話的結果。在這大起大落的故事講完後，要找到超脫的說法不易，但中國經濟界確實就有那麼幾位「老炮」級別的學者，私下能說出些「超出三界外，不在五行中」的話，聽來饒有興味。

「老炮」話多，將其長話短說，先說人人都聽到，很少能總結出的「三個首次」，即是那寫得一手好楷書、唱得一口好評彈的楊委員，16鐘多長談，被認為最乾貨的，是三個首次公開講出，即自中共 領導層決意與美國 修好，實施改革開放以來，第一次公開批判美國的意識形態，宣布世界上絕大多數國家不承認美國所倡導的普世價值；第二個首次，是中國改革開放年代後，第一次公開否認美國在世界上第一大國的領導地位，宣布美國並不代表世界；第三個首次，是在中國改革開放40年來，第一次公開否決美國主導制定的現有國際規則和國際秩序。

還真倒溯了鄧小平訪美以來42年的資料，以公開環境、正式場合、系統闡述三個條件來說，這確實是三個首次。「老炮」隱隱約約地講了這些首次的來因和後果，不好意思再抄，只從經濟層面來說說另一宏論，即中國經濟發展就同時面臨「三大陷阱」。

過去五年來，中國學界有關中國發展面臨的「陷阱」，論說很多，不同流派還時有交鋒，其中主要提到還被中央級會議正式討論的，是「中等收入陷阱」。這個「陷阱」本來跟中美關係無關，是按國際規律，當一個國家的人均收入達到世界中等水平後，由於不能順利實現經濟發展方式的轉變，導致增長動力不足，最終出現經濟停滯徘徊狀態，甚至出現經濟的危機和崩盤。這一論說的代表作，是南美洲國家。

中國經過多年爭論，在制定第十四個五年規畫之際，承認面對這一陷阱，但又相信因找到新動能，中國可以很快進入中高等收入狀態，也即能跨過這一陷阱。

第二個陷阱，中美貿易戰打響之後熱烈討論，那叫「修昔底德陷阱」，其來自於美國著名政治與國際關係學者格雷厄姆‧艾利森提出的概念，說一個新崛起的大國必然要挑戰既有霸主，從而使戰爭變得不可避免，而歷史上落入這陷阱的故事有16個。

過去兩年間「修昔底德陷阱」熱議，甚至中共主要領導人也在內部講話中數度提到，而中共當局過去主調是這一陷阱可以避免，因中國沒有挑戰美國的意思，但阿拉加之約後，如果承認楊委員代表中共中央政治局的宏論，則已經落阱了。

第三個陷阱對中國來說較新，那就是「薩繆爾森陷阱」，即美國經濟學家、諾貝爾經濟獎得主保羅‧薩繆爾森早年以中國為背景，要求對國際貿易提出的全新認識，相信在自由貿易條件下中國在美國具有比較優勢的部門取得技術進步，提高勞動生產率，美國將遭受凈福利損失。

這一陷阱論，在中國還局限於學界中議論，同時也受到左派勢力的強力批判，但拜登上台後，有可稱為高層智囊的人向決策層建言，要研究在美國被提起和受重視的這一論說，提出跨越方法。而中國絕對權威的美國問題專家王緝思，提到「薩繆爾森陷阱」，說相信中美之間已經落入「薩繆爾森陷阱」。